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РИА Новости

В ряде субъектов неправильно взимали плату за вывоз мусора, заявил Чайка

Вчера, 13:41
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 июн - РИА Новости. Начисление и взимание платы за коммунальную услугу по вывозу мусора происходило неправильно в трети регионов Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов РФ, заявил во вторник генеральный прокурор России Юрий Чайка.
В Ростове-на-Дону Чайка собрал совещание, чтобы обсудить состояние законности и практику прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
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"Фактически в каждом третьем регионе прокурорами пресекались нарушения прав граждан при начислении и взимании платы за эту коммунальную услугу", - заявил Чайка.
По его словам, игнорируют требования законодательства предприятия, которые занимаются транспортировкой и захоронением отходов. "Повсеместно не проводится производственный и дозиметрический контроль, не установлены санитарно-защитные зоны, отсутствуют разрешения и иные обязательные документы. Не соблюдаются технологии рекультивации полигонов", - перечислил генпрокурор.
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Он подчеркнул, что региональными управлениями Росприроднадзора по Белгородской, Волгоградской, Новгородской, Смоленской, Тульской областям лицензии на обращение с отходами выдавались при отсутствии необходимых документов. "Не в полной мере исполняются функции администратора платежей за негативное воздействие на окружающую среду в республиках Карелия, Крым, Архангельской, Калининградской областях", - добавил Чайка.
Он отметил, что территориальные органы Роспотребнадзора не всегда своевременно реагировали на нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в процессе сбора и утилизации отходов (Белгородская, Тамбовская области).
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В марте на аналогичном совещании Чайка заявил, что, несмотря на назревшую необходимость реформ и продолжительный подготовительный период, в ряде регионов не смогли полностью перейти на новые формы работы с твердыми бытовыми отходами. Генпрокурор назвал тогда Архангельскую, Курскую, Омскую, Рязанскую, Тверскую области. Из-за этого жители городов, заявил Чайка, "наблюдали горы невывезенного мусора", а стоимость его утилизации для населения росла.
С начала 2019 года в России действует новая система регулирования услуг по обращению с твердыми бытовыми отходами, работать с ними станут региональные операторы, их задача - транспортировка, обработка, обезвреживание и захоронение отходов. Тарифы за работу операторов станут утверждаться отдельно, услуга не будет входить в квитанцию за содержание жилья.
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