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РИА Новости

В "ЮТэйр" рассказали подробности об экстренной посадке самолета во Внуково

Вчера, 13:39
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737 авиакомпании Utair
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Командир воздушного судна принял решение вернуть во Внуково самолет, вылетевший в Берлин, из-за того, что в салоне выпали кислородные маски, заявили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр".
Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что вылетевший в Берлин Boeing-737 благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува.
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В Пулково проводят проверку после аварийной посадки пассажирского самолета
"В Boeing-737 на 40-й минуте после вылета из Внуково выпали маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково", - сказал представитель перевозчика.
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