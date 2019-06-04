В "ЮТэйр" рассказали подробности об экстренной посадке самолета во Внуково

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июн - РИА Новости. Командир воздушного судна принял решение вернуть во Внуково самолет, вылетевший в Берлин, из-за того, что в салоне выпали кислородные маски, заявили РИА Новости в пресс-службе "ЮТэйр".
Представитель экстренных служб ранее сообщил РИА Новости, что вылетевший в Берлин Boeing-737 благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува.
"В Boeing-737 на 40-й минуте после вылета из Внуково выпали маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково", - сказал представитель перевозчика.