Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T13:36Z
https://ria.ru/20190604/1555245490.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155074/12/1550741283_0:136:3072:1864_1036x0_80_0_0_453c8d0f98a5e139e9b317b53b60de06.jpg
РИА Новости
Вологодская область

На Вологодчине снизят плату за вывоз и утилизацию ТКО

Вчера, 13:36
30
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСпрессованные в куб жестяные банки на предприятии по глубокой переработке твердых коммунальных отходов
Спрессованные в куб жестяные банки на предприятии по глубокой переработке твердых коммунальных отходов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области приняли решение снизить с 1 июля плату за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил во вторник на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.

"Для жителей городских округов плата за вывоз мусора снизится со 140 до 119 рублей, в сельской местности – со 113 до 96 рублей",- уточнил Кувшинников.

По его словам, снижение стало возможным после того, как российское правительство приняло решение заморозить" рост платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО).
"Нам рекомендовано в трехмесячный срок принять решение об установлении предельных тарифов в области обращения с ТКО в соответствии со сниженной ставкой. Вологодская область сделала это одной из первых",- сказал Кувшинников.
Руденя: Верхневолжье закупает спецтехнику и евроконтейнеры для сбора ТКО
31 мая, 13:24
Руденя: Верхневолжье закупает спецтехнику и евроконтейнеры для сбора ТКО
Губернатор поручил областному департаменту топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования в кратчайшие сроки подготовить все необходимые документы и оперативно отработать в течение июня переход на новый тариф вместе с региональными операторами.
000000
Обсудить 0
Вологодская областьОбщество
Рекомендуем
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
В ряде субъектов неправильно взимали плату за вывоз мусора, заявил Чайка
РИА
Новости
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Чайка рассказал о проблеме утилизации отходов в субъектах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Чайка призвал улучшить работу в сфере обращения с ТКО
В Мадриде завершился Седьмой сезон Футбола для дружбы
В Мадриде завершился Седьмой сезон "Футбола для дружбы"
Лента
новостей
В Подмосковье 8 июня состоится экологический забег
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Кузнецова заявила о росте числа преступлений в отношении детей
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ. 10 ареля 2019
Чайка поручил проверить охранные зоны бассейна Волги на незаконные свалки
Чемпионат по автокроссу пройдет в Липецкой области
Разгрузка мусора
Более 60 регионов полностью перешли на новую систему обращения с отходами
Свалка
В России ликвидируют 16 свалок и 17 опасных для экологии объектов
Первый заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман
Генпрокуратура предложила сделать вывоз отсортированного мусора бесплатным
Впервые в Казахстане побывал известный скульптор из Мексики Дэвид Мадеро
Впервые в Казахстане побывал известный скульптор из Мексики Дэвид Мадеро
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка
Чайка отметил проблему отсутствия заводов по переработке мусора в субъектах
На Алтае зарплаты бюджетников выросли до названного в майских указах уровня
Соборная мечеть в Черкесске
В праздничных ифтарах главы КЧР приняли участие более 10 тысяч человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния