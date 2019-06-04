На Вологодчине снизят плату за вывоз и утилизацию ТКО

Спрессованные в куб жестяные банки на предприятии по глубокой переработке твердых коммунальных отходов

ВОЛОГДА, 4 июн – РИА Новости. Власти Вологодской области приняли решение снизить с 1 июля плату за вывоз и утилизацию твердых коммунальных отходов (ТКО), сообщил во вторник на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.

"Для жителей городских округов плата за вывоз мусора снизится со 140 до 119 рублей, в сельской местности – со 113 до 96 рублей",- уточнил Кувшинников.

По его словам, снижение стало возможным после того, как российское правительство приняло решение заморозить" рост платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов (ТКО).

"Нам рекомендовано в трехмесячный срок принять решение об установлении предельных тарифов в области обращения с ТКО в соответствии со сниженной ставкой. Вологодская область сделала это одной из первых",- сказал Кувшинников.