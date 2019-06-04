Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T13:36Z
https://ria.ru/20190604/1555245463.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152135/48/1521354823_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_3219e54586b60cfa3d4568cb0d2870b9.jpg
РИА Новости

"Ренова" подала в Минфин США петицию об исключении из санкционного списка

Вчера, 13:36
395
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкВиктор Вексельберг
Виктор Вексельберг
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Виктор Вексельберг. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Основной владелец ГК "Ренова" Виктор Вексельберг заявил, что ждет ответа от управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC, подразделение, отвечающее за правоприменение в области санкций) на петицию об исключении из санкционного списка, но когда будет ответ, пока неясно.
США в апреле прошлого года ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Вексельберга и контролируемую им группу "Ренова". Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
"Мы подали петицию в OFAC, они ее рассматривают", - сказал Вексельберг. При этом он затруднился ответить, когда может быть получен ответ на эту петицию: "В этом-то и вся проблема".
020038
Обсудить 2
Реакция на санкцииВиктор ВексельбергРеноваСШАЭкономика
Рекомендуем
Геннадий Труханов
Мэр Одессы попал в базу украинского сайта "Миротворец"
РИА
Новости
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею США о статусе главного союзника вне НАТО для Киева
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Лента
новостей
РФ попросила швейцарский суд отменить решения по искам украинских компаний
Константин Косачев
Косачев прокомментировал проект о новых санкциях на въезд в США
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Американский профессор рассказал о "мрачных перспективах" договора СНВ-3
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair
В "ЮТэйр" рассказали подробности об экстренной посадке самолета во Внуково
Заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин рассказал о последствиях инцидента с "Дружбой" для экспорта нефти
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель
Воздушный шар в виде Трампа в Лондоне во время визита президента США в Великобританию. 4 июня 2019
В Лондоне протестующие против визита президента США запустили "Трамп-шар"
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможность новых встреч в "нормандском" формате
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров ответил на слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния