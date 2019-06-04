"Ренова" подала в Минфин США петицию об исключении из санкционного списка

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Основной владелец ГК "Ренова" Виктор Вексельберг заявил, что ждет ответа от управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC, подразделение, отвечающее за правоприменение в области санкций) на петицию об исключении из санкционного списка, но когда будет ответ, пока неясно.

США в апреле прошлого года ввели новые санкции против РФ, в частности внесли в "черный список" (SDN-лист) Вексельберга и контролируемую им группу "Ренова". Гражданам и компаниям США запрещается любой бизнес с фигурантами списка, а под угрозой вторичных санкций оказывается взаимодействие с ними и резидентов других стран.