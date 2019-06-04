СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре на юго-западе Москвы

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре двоих детей и двоих взрослых в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.

Добавляется, что следователи осматривают место происшествия и проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.