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РИА Новости

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре на юго-западе Москвы

Вчера, 13:27
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели при пожаре двоих детей и двоих взрослых в жилом доме на юго-западе Москвы, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - говорится в сообщении.
Добавляется, что следователи осматривают место происшествия и проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Ранее сообщалось о пожаре на пятом этаже жилого дома на Профсоюзной улице, 94, корпус 2.
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