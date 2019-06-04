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РИА Новости

В России ликвидируют 16 свалок и 17 опасных для экологии объектов

Вчера, 13:24
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© РИА Новости / Александр КряжевСвалка
Свалка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Свалка. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. До конца 2019 года в России ликвидируют 16 свалок и 17 опасных для экологии объектов, заявила руководитель проектного офиса национального проекта "Экология" Минприроды РФ Татьяна Полянская.
Она отметила, что в рамках федеральной программы "Чистая страна" должны быть ликвидированы 43 объекта. "Из них работы на 33 объектах будут завершены в этом году. В том числе до конца 2019 года будет ликвидировано 16 свалок и 17 объектов накопленного экологического ущерба", - сказала Полянская на конференции ВэйстТэк.
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По ее словам, в число объектов, на которых работы будут завершены, входят подмосковная свалка "Кучино", челябинская свалка. Также завершатся работы по утилизации отходов мурманской птицефабрики.
По данным Полянской, общая площадь восстановленных земель составит 163,4 гектара. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с проведенными работами, составит около 450 тысяч человек. Кроме того, ликвидация опасных объектов накопленного вреда будет проведена на площади 129,4 гектара и улучшит качество жизни около 670 тысяч человек.
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