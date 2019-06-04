МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. До конца 2019 года в России ликвидируют 16 свалок и 17 опасных для экологии объектов, заявила руководитель проектного офиса национального проекта "Экология" Минприроды РФ Татьяна Полянская.
Она отметила, что в рамках федеральной программы "Чистая страна" должны быть ликвидированы 43 объекта. "Из них работы на 33 объектах будут завершены в этом году. В том числе до конца 2019 года будет ликвидировано 16 свалок и 17 объектов накопленного экологического ущерба", - сказала Полянская на конференции ВэйстТэк.
10 декабря 2018, 12:54Помогая планете: экопривычки на каждый деньСостояние окружающей среды и здоровье ее обитателей напрямую зависят от жизнедеятельности людей. Как поддерживать экологичный образ жизни, ежедневно соблюдая простые правила в быту, и тем самым помогать планете, корреспонденту спецпроекта "Экология" на ria.ru рассказала пресс-секретарь Всемирного фонда дикой природы (WWF Россия) Дарья Кудрявцева.
По ее словам, в число объектов, на которых работы будут завершены, входят подмосковная свалка "Кучино", челябинская свалка. Также завершатся работы по утилизации отходов мурманской птицефабрики.
По данным Полянской, общая площадь восстановленных земель составит 163,4 гектара. Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с проведенными работами, составит около 450 тысяч человек. Кроме того, ликвидация опасных объектов накопленного вреда будет проведена на площади 129,4 гектара и улучшит качество жизни около 670 тысяч человек.