Во Внуково экстренно приземлился Boeing 737

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вылетевший в Берлин Boeing 737 благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"В 13:14 самолет благополучно приземлился во Внуково, — сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Ютэйр", "посадка прошла благополучно". "Состояние пассажиров и экипажа нормальное", — добавили в пресс-службе авиаперевозчика.
Там отметили, что самолет проверяют специалисты. Компания готовит резервный борт.