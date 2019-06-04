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РИА Новости

Во Внуково экстренно приземлился Boeing 737

Вчера, 13:22
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CC BY 2.0 / Greg Goebel / Boeing 737-300Самолет Boeing-737
Самолет Boeing-737
CC BY 2.0 / Greg Goebel / Boeing 737-300
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вылетевший в Берлин Boeing 737 благополучно приземлился в столичном аэропорту Внуково после срабатывания датчика турбонаддува, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

"В 13:14 самолет благополучно приземлился во Внуково, — сказал собеседник агентства.

Как сообщили РИА Новости в авиакомпании "Ютэйр", "посадка прошла благополучно". "Состояние пассажиров и экипажа нормальное", — добавили в пресс-службе авиаперевозчика.
Там отметили, что самолет проверяют специалисты. Компания готовит резервный борт.
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