В Свердловской области потушили пожар на складах

В ночь на вторник ведомство сообщало, что в Арамиле горели складские помещения с лакокрасочной продукцией на площади 2 тысячи квадратных метров. ГУМЧС отмечало, что огонь быстро распространялся, была угроза перехода пламени на соседний склад со стройматериалами. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 00.57 мск, открытое горение было ликвидировано в 04.13 мск.