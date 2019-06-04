В Свердловской области потушили пожар на складах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Пожар на складах с лакокрасочной продукцией в городе Арамиль Свердловской области полностью ликвидирован, сообщает региональный главк МЧС.
В ночь на вторник ведомство сообщало, что в Арамиле горели складские помещения с лакокрасочной продукцией на площади 2 тысячи квадратных метров. ГУМЧС отмечало, что огонь быстро распространялся, была угроза перехода пламени на соседний склад со стройматериалами. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в 00.57 мск, открытое горение было ликвидировано в 04.13 мск.
"В 15.00 мск пожарные завершили работы по проливке и разборке сгоревших конструкций складов в Арамиле. Пожару дан общий отбой", – говорится в сообщении.
Причина возгорания устанавливается, сейчас на месте работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории, уточнили в ведомстве.