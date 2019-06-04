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РИА Новости

В Подмосковье изъяли 20 тысяч бутылок поддельного алкоголя

Вчера, 13:16
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полицейские изъяли из незаконного оборота в Подмосковье более 20 тысяч бутылок водки, коньяка и виски на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, бутылки были оклеены поддельными марками, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"В Московской области полицейскими из незаконного оборота изъято более 20 тысяч бутылок водки, коньяка и виски на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Емкости были оклеены специальными марками, которые, согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы, признаны поддельными. Склад был обнаружен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России городского округа Клин на территории одного из частных домовладений", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемый 57-летний уроженец Рязанской области отпущен под подписку о невыезде, следователи возбудили дела по статье 171 УК РФ "Незаконное предпринимательство".
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Ирина ВолкМВД РоссииМосковская областьПроисшествия
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