В Подмосковье изъяли 20 тысяч бутылок поддельного алкоголя

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Полицейские изъяли из незаконного оборота в Подмосковье более 20 тысяч бутылок водки, коньяка и виски на общую сумму свыше 5 миллионов рублей, бутылки были оклеены поддельными марками, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Московской области полицейскими из незаконного оборота изъято более 20 тысяч бутылок водки, коньяка и виски на общую сумму свыше 5 миллионов рублей. Емкости были оклеены специальными марками, которые, согласно заключению технико-криминалистической судебной экспертизы, признаны поддельными. Склад был обнаружен сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России городского округа Клин на территории одного из частных домовладений", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.