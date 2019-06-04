ОНФ просит ФАС разобраться с проблемой роста тарифов ОСАГО в Москве

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) просят Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить природу роста тарифов ОСАГО в Москве, сообщает пресс-служба ОНФ.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что несколько крупнейших российских страховщиков повысили стоимость полисов ОСАГО в Москве. Как отмечают эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков", по итогам изучения официальных сайтов соответствующих страховых компаний, рост цен на полисы ОСАГО у этих компаний в регионе подтвердился.

"Эксперты ОНФ обратились к руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву с просьбой провести проверку действий крупнейших страховщиков в части повышения базовых ставок страхового тарифа по договорам ОСАГО на предмет ценового сговора. Соответствующее письмо было направлено в ФАС", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению экспертов Народного фронта, действия страховщиков по повышению тарифов нарушают федеральный закон "О защите конкуренции".

В пресс-службе проекта ОНФ "За права заёмщиков" уточнили, что повышение стоимости страховых полисов может быть связано с желанием страховщиков переложить часть убытков по ОСАГО в "токсичных регионах" на автовладельцев из более стабильного и обеспеченного региона. Другое объяснение увеличению базовых тарифов правозащитники видят в том, что страховые компании готовятся к запуску с 1 июня института финансового омбудсмена и заранее перекладывают возможный рост расходов на потребителя.