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РИА Новости

Кузнецова лично проверит организацию летнего отдыха детей в регионах

Вчера, 13:11
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© РИА Новости / Алексей КуденкоУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 4 июня 2019
© РИА Новости / Алексей Куденко
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова планирует летом посещать российские регионы, чтобы проверить, каким образом там организован летний досуг для детей.
"Коллеги-уполномоченные в регионах и я сама планируем выезжать и смотреть, каким образом организован летний досуг", - отметила Кузнецова.
Она добавила, что в этом году будет специальный доклад по организации летнего отдыха, составленный по результатам мониторинга и проверок.
Кузнецова также призвала каждый регион создать специальную программу по организации летнего отдыха, созданную в сотрудничестве с министерствами спорта, культуры, просвещения, общественных организаций и спортивных федераций.
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