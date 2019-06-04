Кузнецова лично проверит организацию летнего отдыха детей в регионах

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 4 июня 2019

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова планирует летом посещать российские регионы, чтобы проверить, каким образом там организован летний досуг для детей.

"Коллеги-уполномоченные в регионах и я сама планируем выезжать и смотреть, каким образом организован летний досуг", - отметила Кузнецова.

Она добавила, что в этом году будет специальный доклад по организации летнего отдыха, составленный по результатам мониторинга и проверок.