Кузнецова лично проверит организацию летнего отдыха детей в регионах

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова планирует летом посещать российские регионы, чтобы проверить, каким образом там организован летний досуг для детей.
"Коллеги-уполномоченные в регионах и я сама планируем выезжать и смотреть, каким образом организован летний досуг", - отметила Кузнецова.
Она добавила, что в этом году будет специальный доклад по организации летнего отдыха, составленный по результатам мониторинга и проверок.
Кузнецова также призвала каждый регион создать специальную программу по организации летнего отдыха, созданную в сотрудничестве с министерствами спорта, культуры, просвещения, общественных организаций и спортивных федераций.