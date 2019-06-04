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РИА Новости
Туризм

В Липецком зоопарке родился редкий для России зеброид

Вчера, 13:22
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© Фото : Липецкий зоопаркЗеброид в Липецком зоопарке
Зеброид в Липецком зоопарке
© Фото : Липецкий зоопарк
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 июн – РИА Новости. Редкое животное появилось в Липецком зоопарке: у зебры и осла родился детеныш - зеброид, сообщается на сайте зоопарка.
"У зебры Ванды и ослика Жорика родился зеброид. Малышка уже крепко стоит на ногах, бегает за мамой по вольеру", - говорится в сообщении.
Возраст детеныша - около недели.
Рождение зеброида - редчайшее явление для России. В других странах их разводят для использования в качестве ездовых и вьючных животных. Они отличаются большой выносливостью и хорошо поддаются дрессировке. Обычно такие детеныши рождаются у самца зебры и самки лошади или осла.
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