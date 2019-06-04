В Липецком зоопарке родился редкий для России зеброид

"У зебры Ванды и ослика Жорика родился зеброид. Малышка уже крепко стоит на ногах, бегает за мамой по вольеру", - говорится в сообщении.

Рождение зеброида - редчайшее явление для России. В других странах их разводят для использования в качестве ездовых и вьючных животных. Они отличаются большой выносливостью и хорошо поддаются дрессировке. Обычно такие детеныши рождаются у самца зебры и самки лошади или осла.