Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T13:02Z
https://ria.ru/20190604/1555243109.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/90/1552739080_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_789cd13b17b0850d8158dbd3fa8fc764.jpg
РИА Новости

Кузнецова рассказала о жалобах детей на травлю

Вчера, 13:02
507
© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Среди сообщений от несовершеннолетних, которые получает аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ, много тех, что касаются буллинга (травли учеников со стороны других учащихся, учителей), отметила детский омбудсмен Анна Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным накануне Международного дня защиты детей Кузнецова заявила, что количество полученных ее аппаратом сообщений от несовершеннолетних выросло на 14,5%.
Мальчики дерутся на школьной площадке
2 февраля 2018, 08:00
"Ничего не докажешь". Родители в одиночку спасают детей от травли в школе
"Удивительно, но дети находят возможность обратиться к нам официально через сайт. Они уже разбираются в этих технологиях", - сказала она.
По ее словам, к ней часто обращаются дети из детдомов, жалуются на нарушение своих прав. В таких ситуациях представители аппарата омбудсмена и сама Кузнецова стараются тщательно разобраться, иногда выезжают на место, привлекают экспертов.
"Есть, к сожалению, обращения по поводу буллинга и травли. Дети слышат, читают в интернете, что мы об этом говорим. Здесь понятно, почему пишут дети, потому что взрослые, по статистике, гораздо реже воспринимают сложившуюся ситуацию как травлю, для детей это все больнее и острее", - добавила она.
30 апреля, 17:57
"Мама, меня будут бить": в Сибири спустили с лестницы девочку без смартфона
101150
Обсудить 1
Анна КузнецоваОбщество
Рекомендуем
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала скандал с размещением детей с ВИЧ на турбазе
РИА
Новости
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА Россия сегодня
Кузнецова сообщила, сколько детей матери оставили в роддомах в 2018 году
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
Сечин рассказал о последствиях инцидента с "Дружбой" для экспорта нефти
Лента
новостей
Детский омбудсмен проверяет информацию о брошенном ребенке в Петербурге
Страховой полис ОСАГО
ФАС проверит трех страховщиков на наличие сговора после удорожания ОСАГО
Задержание предполагаемых убийц спецназовца в Подмосковье
Задержание подозреваемых в убийстве экс-спецназовца сняли на видео
Толстый мужчина у холодильника
Ученые выяснили, почему цивилизация не превратила всех людей в диабетиков
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17
Пограничники в аэропорту Одессы не пустили на Украину россиянку
Константин Косачев
Косачев прокомментировал проект о новых санкциях на въезд в США
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Американский профессор рассказал о "мрачных перспективах" договора СНВ-3
Никита Белянкин
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возможность новых встреч в "нормандском" формате
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы
Кремль прокомментировал слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
Лента новостейМолния