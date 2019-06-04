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РИА Новости

ФАС проверит трех страховщиков на наличие сговора после удорожания ОСАГО

Вчера, 13:00
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверит страховые компании "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" и "Росгосстрах", после того, как в конце мая они повысили тарифы на ОСАГО, сообщила РИА Новости начальник Управления контроля финансовых рынков ведомства Ольга Сергеева.
В конце мая крупные страховщики ОСАГО - "АльфаСтрахование", "Ингосстрах" и "Росгосстрах" - сообщили, что после снижения тарифов в Москве решили снова вернуться к старым значениям, преобладавшим в прошлом году. Так, базовая ставка тарифа в Москве у этих трех страховщиков выросла в мае до 4118 рублей, вернувшись к прежнему уровню.
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"В ФАС России 31 мая 2019 года... поступило письмо руководителя исполкома Общероссийского народного фронта М.В.Развожаева о проверке действий страховых компаний по повышению базовых ставок страхового тарифа по ОСАГО на предмет ценового сговора", - сказала Сергеева.
Она уточнила, что срок рассмотрения заявления составляет 30 дней, однако при необходимости может быть продлен еще на 2 месяца.
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