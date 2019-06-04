МОСКВА, 4 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Российские медиа активно поддержали акцию "Мы вместе!", приуроченную к 70-летию установления российско-китайских дипотношений и проводимую в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. . Российские медиа активно поддержали акцию "Мы вместе!", приуроченную к 70-летию установления российско-китайских дипотношений и проводимую в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

Сюжет о проекте "Мы вместе!" вышел 3 июня в эфир телеканала "Россия 24", развернутая редакционная статья об акции в этот же день размещена на полосах "Российской газеты" и на платформах профильных сайтов, рассказывающих про Китай.

Такой широкий резонанс неслучаен: "Мы вместе!" поставила сразу несколько рекордов численности аудитории. За время проведения эта мультимедийная интерактивная онлайн-акция собрала 1 миллиард просмотров и комментариев. Размещенные в ее рамках на площадке соцсети VK видеоролики ежедневно просматривали до миллиона раз каждый. Это стало рекордным показателем по числу просмотров видео-контента китайских СМИ в социальных сетях России.

Подводя итоги акции, агентство "Спутник" отмечает: "Мы вместе!" стала мощным аргументом в дискуссии о том, что в китайско-российских отношениях преобладает только политическая доминанта". Действительно, о российско-китайской дружбе в рамках проекта рассказывали не только и не столько политики и дипломаты, сколько простые люди. Было много повествований о крепкой дружбе, любви, немало историй успеха совместного бизнеса, песен о студенческом братстве.