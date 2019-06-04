Чемпионат по автокроссу пройдет в Липецкой области

"Ока" и "Жигули" на гоночной трассе: автокросс в Курске На одной из самых сложных кроссовых трасс в России, в курском урочище "Крутой Лог", завершились гоночные соревнования. Участие в них принимали спортсмены из 16 регионов страны. Фоторепортаж участника проекта "Ты - репортер".