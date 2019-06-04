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РИА Новости
Липецкая область

Чемпионат по автокроссу пройдет в Липецкой области

Вчера, 12:57
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ЛИПЕЦК, 4 июн — РИА Новости. Лучшие автомобилисты Черноземья соберутся на территории автотуристского кластера "Задонщина", где 8-9 июня пройдет второй этап открытого чемпионата Липецкой области по автомобильному кроссу, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

"В соревнованиях примут участие спортсмены из Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Рязанской, Курской, Белгородской и Московской областей" - сказал Артамонов.

По его словам, чемпионат пройдет в пяти зачетных классах спортивных автомобилей Основные заезды стартуют 9 июня, 8 июня состоятся предстартовые проверки пилотов и техники, а также тренировочные и хронометрируемые заезды. Оценивать участников состязаний предстоит судьям первой категорий из Липецка, Рязани и Тамбова.
"Нужно проводить больше мероприятий подобного рода, такая задача уже поставлена. Люди отдыхают, веселятся и получают положительные эмоции и впечатления", - отметил Артамонов.
Гонщики из 16 регионов померились силами на автокроссе в Курске
4 сентября 2012, 06:26
"Ока" и "Жигули" на гоночной трассе: автокросс в КурскеНа одной из самых сложных кроссовых трасс в России, в курском урочище "Крутой Лог", завершились гоночные соревнования. Участие в них принимали спортсмены из 16 регионов страны. Фоторепортаж участника проекта "Ты - репортер".
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