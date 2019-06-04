Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T14:19Z
https://ria.ru/20190604/1555242934.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154799/41/1547994188_0:190:3044:1902_1036x0_80_0_0_9ea839fcd839006811547f85fb9312bb.jpg
РИА Новости
Туризм

В Узбекистане будет создано собственное "Золотое кольцо"

Вчера, 14:19
522
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, Узбекистан
Туристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, Узбекистан
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
ТАШКЕНТ, 4 июн – РИА Новости. В Узбекистане власти Ташкентской области подготовили концепцию создания собственного "Золотого кольца" стоимостью более 500 миллионов долларов, заявил заместитель премьер-министра страны Азиз Абдухакимов.
По его словам, маршрут может включать семь городов, а также три курорта международного уровня.
По расчетам чиновника, создание собственного "Золотого кольца" позволит увеличить количество гостиниц в регионе в четыре раза, гостевых домов — в 3,5 раза, приезжающих туристов — в два раза.
Ранее Госкомитет по развитию туризма (Госкомтуризма) Узбекистана сообщал, что аналог российского туристического "Золотого кольца" планируется создать в Ферганской долине на востоке страны. Проект планируется подготовить к декабрю 2019 года с привлечением иностранных технических и финансовых средств, в том числе и российских.
По данным Госкомтуризма, общее число путешественников, въехавших в республику в прошлом году, выросло почти в два раза по сравнению с 2017 годом, до 5,347 миллиона человек, в том числе из соседних стран Центральной Азии – 4,6 миллиона человек.
Турпоток из России увеличился почти в три раза, до 371,5 тысячи человек.
Актер Юрий Стоянов
15 марта, 12:54
Актер Юрий Стоянов стал послом туризма Узбекистана в России
1010000
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмУзбекистан
Рекомендуем
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
РИА
Новости
Обвиненный в вымогательстве журналист Караулов обратился к генпрокурору
Подготовка к запуску ракеты
Эксперты предупредили о кризисе ядерной безопасности в мире
Новая дорога между государственными пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа
Финское правительство хочет открыть новый погранпереход с Россией
Лента
новостей
Убивший приемную дочь житель Смоленской области получил 23 года колонии
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
На Украине зарегистрировали петицию об отставке Авакова
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Глиняные черепки и сосуды древнекитайских пивоваров
Химики раскрыли рецепт приготовления древнейшего пива на Земле
Владимир Зеленский
Медведчук: идеология партии Зеленского вернет Украину в средневековье
ОАЭ выдали первую "золотую визу"
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Высадка американских военные на десантном корабле на нормандский пляж Омаха во Франции. 6 июня 1944 года
Внучка наблюдателя от СССР рассказала подробности о высадке в Нормандии
В Подмосковье завели дело после убийства директора торгового центра
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
03:52Суд в США разрешил не публиковать разговоры экс-советника Трампа с Кисляком
Лента новостейМолния