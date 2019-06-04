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РИА Новости

Сечин рассказал о последствиях инцидента с "Дружбой" для экспорта нефти

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Заместитель председателя совета директоров ПАО НК Роснефть Игорь Сечин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя совета директоров ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин. Архивное фото
С. ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Инцидент с нефтепроводом "Дружба" негативно влияет и на "Роснефть", и на поставки сырья в Западную Европу, заявил в ходе годового собрания акционеров глава компании Игорь Сечин.
"Безусловно этот инцидент негативно влияет не только на "Роснефть", но и на стабильные поставки нашего сырья в Западную Европу", - сказал Сечин.
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"Загрязненными оказались достаточно большие объемы, это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, нашим потребителям, которые вынуждены замещать недопоставленные объемы за счет использования других маршрутов... Конечно, это наносит ущерб в целом российской нефтяной промышленности. На этом этапе самое главное - добиться скорейшего освобождения трубопроводов от этой загрязненной пробки", - добавил он.
В апреле в трубопроводную система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Для очистки участка до Польши, которую планируется завершить к 10 июня, Белоруссия начала транспортировку загрязненной нефти по одной из ниток "Дружбы" обратно в РФ.
Участники прошедших в Москве 3 июня переговоров по ситуации с трубопроводом "Дружба" не обсуждали конкретные суммы компенсаций из-за загрязнения нефти, однако концептуальная договоренность по процедуре их получения с зарубежными получателями российской нефти была достигнута, сообщил ранее журналистам замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. По его словам, в переговорах участвовали "все стороны": "Транснефть" и операторы участков "Дружбы" в других странах, крупные российские нефтяные компании, включая "Роснефть", и европейские получатели нефти, в том числе польская Orlen и французская Total.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"РоснефтьИгорь СечинЭкономика
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