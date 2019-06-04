Осужденная в США россиянка Бутина планирует написать книгу

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Осужденная в США россиянка Мария Бутина планирует написать книгу о тяжелых моментах пребывания в стране после задержания, рассказал журналистам отец россиянки Валерий Бутин.
"Я надеюсь, что это будет, и она надеется, что ей удастся рассказать обо всех своих тяжелых моментах и о хороших моментах, которые она встретила там. То есть речь идет об издании книги, насколько это осуществимо, я пока не могу сказать, но желание есть", - сказал Бутин журналистам.
Бутина была задержана в июле 2018 года и осуждена на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом". Учитывая уже отбытый ей до приговора срок, а также стандартную "скидку" в 50 дней за год приговора, она должна была выйти на свободу в ноябре, говорил ранее журналистам адвокат Бутиной Роберт Дрисколл.