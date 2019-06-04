Осужденная в США россиянка Бутина планирует написать книгу

"Я надеюсь, что это будет, и она надеется, что ей удастся рассказать обо всех своих тяжелых моментах и о хороших моментах, которые она встретила там. То есть речь идет об издании книги, насколько это осуществимо, я пока не могу сказать, но желание есть", - сказал Бутин журналистам.