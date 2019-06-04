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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Участник протестов в Екатеринбурге стал подозреваемым по уголовному делу

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПредупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Жителя Екатеринбурга, оштрафованного ранее за нарушение порядка участия в публичном мероприятии во время акций против строительства храма в сквере, подозревают по уголовному делу об оскорблении представителя власти, сообщил РИА Новости во вторник адвокат подозреваемого Станислава Мельниченко Алексей Бушмаков.
В региональном СУСК и полиции от комментариев пока воздерживаются. От комментариев отказался и сам заявитель - сотрудник пресс-службы городского УМВД Евгений Крюков.
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"Уголовное дело возбуждено по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей"). Дело расследуется следственным отделом Следственного комитета по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, и оно возбуждено по факту оскорбления сотрудника пресс-службы Крюкова. По факту. То есть Мельниченко пока является подозреваемым", - сказал адвокат.
Бушмаков добавил, что обвинение строится на видеозаписи, на которой Мельниченко кому-то высказывает оскорбления, но непонятно, кому. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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Адвокат добавил, что ранее Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей по административному делу за нарушение порядка участия в публичном мероприятии. Бушмаков планирует обжаловать это постановление суда.
Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости во вторник, что Мельниченко находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. По его словам, он грубо выражался в адрес не только сотрудника полиции, но и других людей, собравшихся на акции. Помимо этого, мужчина якобы залез на дерево и показывал неприличные жесты. "Целый день там куролесил… Он не участвовал в акции, он пришел похулиганить. Ему просто скучно, видимо, было дома сидеть, он пришел повеселиться", - считает собеседник агентства.
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Акции против строительства храма на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в середине мая. В ходе них были задержаны около 100 человек. Власти города заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере. Мэрия начала сбор предложений горожан по площадкам для строительства храма святой Екатерины, на утро 3 июня жители Екатеринбурга направили более 11 тысяч предложений.
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Ситуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеРелигия и мировоззрениеЕкатеринбургПроисшествия
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