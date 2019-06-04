Участник протестов в Екатеринбурге стал подозреваемым по уголовному делу

Предупреждение на заборе огороженной территории сквера у Театра драмы в Екатеринбурге, где планируется построить храм святой Екатерины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июн – РИА Новости, Ольга Ерачина. Жителя Екатеринбурга, оштрафованного ранее за нарушение порядка участия в публичном мероприятии во время акций против строительства храма в сквере, подозревают по уголовному делу об оскорблении представителя власти, сообщил РИА Новости во вторник адвокат подозреваемого Станислава Мельниченко Алексей Бушмаков.

В региональном СУСК и полиции от комментариев пока воздерживаются. От комментариев отказался и сам заявитель - сотрудник пресс-службы городского УМВД Евгений Крюков.

"Уголовное дело возбуждено по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей"). Дело расследуется следственным отделом Следственного комитета по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, и оно возбуждено по факту оскорбления сотрудника пресс-службы Крюкова. По факту. То есть Мельниченко пока является подозреваемым", - сказал адвокат.

Бушмаков добавил, что обвинение строится на видеозаписи, на которой Мельниченко кому-то высказывает оскорбления, но непонятно, кому. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Адвокат добавил, что ранее Мельниченко был оштрафован на 12 тысяч рублей по административному делу за нарушение порядка участия в публичном мероприятии. Бушмаков планирует обжаловать это постановление суда.

Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости во вторник, что Мельниченко находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно. По его словам, он грубо выражался в адрес не только сотрудника полиции, но и других людей, собравшихся на акции. Помимо этого, мужчина якобы залез на дерево и показывал неприличные жесты. "Целый день там куролесил… Он не участвовал в акции, он пришел похулиганить. Ему просто скучно, видимо, было дома сидеть, он пришел повеселиться", - считает собеседник агентства.