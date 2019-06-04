Кузнецова сообщила, сколько детей матери оставили в роддомах в 2018 году

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что в 2018 году число оставленных в роддомах детей снизилось - их было 2889 человек.

"Численность детей, оставленных матерями при рождении, снизилась на 22%. Но число все равно достаточно серьезное – 2889 человек оставлено при рождении", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".