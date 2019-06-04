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РИА Новости

Кузнецова сообщила, сколько детей матери оставили в роддомах в 2018 году

Вчера, 12:49
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА "Россия сегодня"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова выступает на расширенном заседании коллегии Роскомнадзора в МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова сообщила, что в 2018 году число оставленных в роддомах детей снизилось - их было 2889 человек.
"Численность детей, оставленных матерями при рождении, снизилась на 22%. Но число все равно достаточно серьезное – 2889 человек оставлено при рождении", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Кузнецова озвучила данные, что в 2018 году в банках данных детей, оставшихся без попечения родителей, состояли 47 тысяч 370 детей, этот показатель снизился на 20%. В 2018 году также насчитывался 621 детский дом, тогда как в 2016 году их было 642, то есть произошло снижение на 1,7%.
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