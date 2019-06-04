Американский профессор рассказал о "мрачных перспективах" договора СНВ-3

РИМ, 4 июн – РИА Новости. Администрация Дональда Трампа, весьма вероятно, не станет продлевать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, а без него сложно представить, что ляжет в основу мировой ядерной безопасности, заявил РИА Новости почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.

СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении оружия. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.

"Перспективы сохранения СНВ-3 за счет первого продления срока его действия следует расценивать как весьма мрачные. Распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по причинам, на которые ссылаются Соединенные Штаты, подлил масла в огонь, став предлогом для важной части конгресса США отказаться рассматривать возможность продления действия СНВ-3", - сказал Легвольд в Риме на полях конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.

Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о начале одностороннего выхода США из ДРСМД со 2 февраля текущего года, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М".

По заявлениям США, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.

Президент РФ Владимир Путин 30 мая внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия ДРСМД. Документом президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

По словам Легвольда, без действующего СНВ-3 "сложно представить, на какой основе Россия и США могут согласиться возобновить следующий этап контроля над стратегическими ядерными вооружениями".

"Единственная потенциально позитивная нота в этой мрачной ситуации – это поддержка идеи о продлении действия СНВ-3 в рядах Демократической партии - даже среди демократов, которые настаивают на жесткой линии по другим вопросам, например, на санкциях против России", - отметил он.

Если президентские выборы 2020 года выиграет демократ, то вполне возможно, что СНВ-3 можно еще будет спасти до окончательного прекращения его действия в феврале 2021 года, считает американский эксперт.

СНВ-3 наложил на стороны следующие обязательства: ограничить число развернутых ядерных боезарядов 1550, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков-ракетоносцев - 700, развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков - 800.