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РИА Новости

Американский профессор рассказал о "мрачных перспективах" договора СНВ-3

Вчера, 12:46
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© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian DudleyПуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг
© AP Photo / Vandenberg Air Force Base / Senior Airman Ian Dudley
Пуск невооруженной ракеты Minuteman 3 на военной базе ВВС США Ванденберг. Архивное фото
РИМ, 4 июн – РИА Новости. Администрация Дональда Трампа, весьма вероятно, не станет продлевать договор об ограничении стратегических наступательных вооружений СНВ-3, а без него сложно представить, что ляжет в основу мировой ядерной безопасности, заявил РИА Новости почетный профессор Колумбийского университета Роберт Легвольд.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении оружия. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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"Перспективы сохранения СНВ-3 за счет первого продления срока его действия следует расценивать как весьма мрачные. Распад Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) по причинам, на которые ссылаются Соединенные Штаты, подлил масла в огонь, став предлогом для важной части конгресса США отказаться рассматривать возможность продления действия СНВ-3", - сказал Легвольд в Риме на полях конференции Международного Люксембургского форума по предотвращению ядерной катастрофы.
Ранее американский президент Дональд Трамп объявил о начале одностороннего выхода США из ДРСМД со 2 февраля текущего года, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Камнем преткновения стала ракета 9М729 - модернизация ракеты 9М728, входящей в состав комплекса "Искандер-М".
По заявлениям США, ее максимальная дальность превышает 500 километров, что подпадает под действие ДРСМД. Россия отрицает эти обвинения и показала ракету иностранным атташе, но представители США и НАТО на встречу даже не приехали.
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Президент РФ Владимир Путин 30 мая внес в Госдуму проект о приостановлении Россией действия ДРСМД. Документом президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.
По словам Легвольда, без действующего СНВ-3 "сложно представить, на какой основе Россия и США могут согласиться возобновить следующий этап контроля над стратегическими ядерными вооружениями".
"Единственная потенциально позитивная нота в этой мрачной ситуации – это поддержка идеи о продлении действия СНВ-3 в рядах Демократической партии - даже среди демократов, которые настаивают на жесткой линии по другим вопросам, например, на санкциях против России", - отметил он.
Если президентские выборы 2020 года выиграет демократ, то вполне возможно, что СНВ-3 можно еще будет спасти до окончательного прекращения его действия в феврале 2021 года, считает американский эксперт.
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Политолог: США готовят почву для непродления СНВ-3Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал заявления США о ядерных испытаниях России "бредовыми домыслами". В эфире радио Sputnik политолог Павел Салин высказал мнение, что в Вашингтоне пытаются найти "аргументы" для отказа от продления договора по СНВ.
СНВ-3 наложил на стороны следующие обязательства: ограничить число развернутых ядерных боезарядов 1550, межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подлодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков-ракетоносцев - 700, развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и тяжелых бомбардировщиков - 800.
В рамках ДРСМД СССР/Россия и США обязались не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и меньшей (от 500 до 1000 километров) дальности, а также пусковые установки к ним. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — на тысячу меньше, однако это можно назвать разменом количества на качество: американские крылатые ракеты напрямую угрожали территории СССР и обладали повышенной точностью попадания.
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Договор СНВ-3РоссияСШАВ мире
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