Ураза-байрам обнажил главную проблему российских мусульман

Мусульмане по время намаза в день праздника Ураза-байрам в Соборной мечети в Москве

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Антон Скрипунов. Мусульмане отмечают Ураза-байрам — один из главных исламских религиозных праздников. По всей стране сотни тысяч верующих собрались на праздничный намаз в мечетях, и места хватило далеко не всем. О том, как в этом году прошли торжества, — в материале РИА Новости.

Бдительные волонтеры

На Ураза-байрам даже Соборная мечеть Москвы — одна из крупнейших в стране — не способна вместить всех желающих помолиться. Чтобы оказаться внутри во время праздничного намаза, люди приходят сюда еще ночью.

"Я из Подмосковья, был здесь уже около двенадцати. Ждал на улице, одним из первых вошел внутрь. Тяжело, конечно, — молитва же начинается в семь утра", — рассказывает корреспонденту РИА Новости Раис Ахметов. И таких как он, примерно десять тысяч — столько вмещает Соборная мечеть.

Народ стекается всю ночь: кто-то приезжает на такси, кто-то чуть ли не через весь город идет пешком с закинутым на плечи ковром — для себя и детей. К пяти утра на улицах около мечети яблоку негде упасть.

"Братья, не толкаемся! Не задерживаемся!" — взывает волонтер возле рамок металлоискателей.

Сотрудникам правоохранительных органов помогают около полусотни волонтеров. Они направляют поток верующих, смотрят, чтобы люди располагались на молитве, не мешая друг другу. И конечно же, следят за порядком.

"На территории мечети стоят ящички для садаки (пожертвований), собираемой муфтиятом. Так вот, возле одного из них стоял дедушка и наблюдал за бросающими деньги в ящик. А потом резко схватил его и дал деру. Слава богу, мы его поймали", — рассказывает один из волонтеров.

"Залог успеха" для мусульман

Ураза-байрам — один из двух главных праздников ислама. На арабском языке он называется "Ид аль-Фитр", по-русски — "праздник разговения". В течение всего священного для мусульман месяца Рамадан — именно его окончание знаменует Ураза-байрам — верующие от рассвета до заката ничего не едят и не пьют. В этот месяц, согласно исламскому вероучению, пророку Мухаммеду был ниспослан Коран (сам праздник он установил в 624 году). А помимо воздержания от еды и питья, верующим предписано в пост особенно усердно молиться и посвящать время благим делам.

"Этот великий пост мы воспринимаем как испытание нашей духовной силы, испытание нашей терпимости и залог успеха нашей дальнейшей жизни. Ведь пророк Мухаммед сказал: "Тот, кто соблюдает пост с верой и надеждой, не совершая греха, — тому прощаются все прежние прегрешения и его душа очищается", — объяснил журналистам глава Духовного управления мусульман России шейх Равиль Гайнутдин.

До самых северных широт

Воздержание от еды и питья от рассвета до заката в Рамадан обязательно для всех мусульман. Даже для живущих там, где солнце в мае-июне не заходит никогда. Община мусульман в Мурманске одна из самых северных в мире. Соблюдать пост по всем правилам в таких условиях нереально.

"Для мусульман, проживающих в северных регионах, предусмотрена специальная фетва — исламский правовой акт. Там прямо указано, что можно ориентироваться на Мекку (Саудовская Аравия). Мы находимся на 69-й параллели, но ориентируемся на 45-ю — широта Крыма", — рассказывает РИА Новости глава Духовного управления мусульман Мурманска муфтий Раиль Биккиняев.

© предоставлено Духовным управлением мусульман Мурманска и Мурманской области Намаз по случаю Ураза-байрама в Мурманске. 4 июня 2019 года © предоставлено Духовным управлением мусульман Мурманска и Мурманской области Намаз по случаю Ураза-байрама в Мурманске. 4 июня 2019 года



"Мигрантов меньше не стало"

Как и в Москве, мурманские мусульмане потянулись к мечети заранее. В праздничные дни на молитву собираются тысячи человек, и все никак не поместятся.

"Сегодня на молитву пришло более четырех тысяч человек. В мечети молились порядка 600 мусульман, остальные — на ее территории. По меркам города, это довольно много, к тому же в этом году людей гораздо больше", — говорит муфтий Мурманска.

Вообще, как отмечают в Совете муфтиев России, эта проблема общая для многих регионов. "Несколько лет назад мы предупреждали власти, что не мы стоим на границе, решая, кого впускать, а кого нет. Мигрантов меньше не становится, а некоторые легализуются и получают российское гражданство. К тому же у этнических мусульман на территории России просыпается самосознание и они устремляются в мечети, которых в той же Москве не хватает катастрофически", — подчеркивает в беседе с РИА Новости первый зампредседателя Совета муфтиев Рушан Аббясов.

В Московской области, чьим муфтием он является, всего 30 молелен. Среди них восемь мечетей с минаретами, остальное — либо молельни, либо мусульманские центры, здания под которые выкупаются или арендуются общинами.

И на этих 30 площадках в Подмосковье сегодня молились более ста тысяч человек. А в Москве, как сообщили РИА Новости в мэрии, — 274 тысячи. В четырех мечетях — Соборной на проспекте Мира, Мемориальной на Поклонной горе, Исторической в Татарском переулке и мечети "Ярдям" в Отрадном — и на трех дополнительных площадках (в Бутово, Сокольниках и Братеево). Понятно, что мусульманам этого мало.

Мест не хватает везде

"И все же люди должны молиться внутри мечети, а не на улице. Конечно, хотелось бы, чтобы построили еще несколько мечетей. Так было бы хорошо для всех", — отмечает в беседе с корреспондентом РИА Новости москвич Исмаил Аскеров. На молитву он пришел в полпятого утра и лишь чудом протиснулся на территорию мечети.

Впрочем, хотя на улицах молились десятки тысяч людей, никаких проблем это не создало, уверяет корреспондента РИА Новости заместитель руководителя департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Константин Блаженов. А мест в мечетях на Ураза-байрам и Курбан-байрам не хватает во всех странах мира.