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РИА Новости

Песков прокомментировал возможность новых встреч в "нормандском" формате

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Перед встречей в "нормандском" формате Киеву следует сделать "домашнюю работу", прикидок по срокам саммита пока нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что недавно президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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"И там действительно речь шла о том, что нужно реактивировать этот формат ("нормандский"). Вместе с тем, было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о возможности проведения саммита в "нормандском" формате с участием президентов России и Украины.
Отвечая на уточняющий вопрос, кто должен сделать "домашнюю работу", Песков заявил, что, как минимум, это должен сделать официальный Киев, "потому что Киев находится в состоянии формирования и формулирования своих позиций".
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