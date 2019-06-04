Песков прокомментировал возможность новых встреч в "нормандском" формате

"И там действительно речь шла о том, что нужно реактивировать этот формат ("нормандский"). Вместе с тем, было подчеркнуто, что еще не совсем сформирована и позиция украинской стороны, и команда украинской стороны. Поэтому здесь в данном случае требуется определенная домашняя работа. Пока конкретных каких-то прикидок по времени проведения такого саммита нет", - сказал Песков журналистам, комментируя информацию о возможности проведения саммита в "нормандском" формате с участием президентов России и Украины.