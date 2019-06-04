Кузнецова прокомментировала скандал с размещением детей с ВИЧ на турбазе

"Странно, что в 21 веке такие решения принимаются. Это элементарная безграмотность. Если ты руководишь и принимаешь решения, первое, что надо сделать – проконсультироваться и быть проинформированным, как решаются подобные вопросы, какие есть нормы, а не трогать детей. Я больше всего переживаю за детей, как с ними что будет. Я знаю, что их отправят на другую базу, но руководству должно быть стыдно перед детьми", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".