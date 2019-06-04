Кузнецова прокомментировала скандал с размещением детей с ВИЧ на турбазе

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова назвала безграмотными действия руководства турбазы в Нижнем Новгороде, где произошел конфликт из-за размещения детей с ВИЧ.
Скандал с размещением ВИЧ-положительных детей на турбазе разгорелся в Нижнем Новгороде в понедельник. Как сообщили РИА Новости в благотворительном фонде "СТЭП", который оказывает социальную и психологическую поддержку людям, живущим с ВИЧ, руководство турбазы отказалось принять у себя группу из 50 человек, объяснив это тем, что "коллектив отказывается работать с ВИЧ-позитивными людьми". Руководство турбазы выдвигает свою версию, согласно которой организаторы сами забрали аванс, отказавшись проводить инструктаж с коллективом турбазы по работе с людьми с ВИЧ. По факту нарушения прав на детский отдых региональное управление СК РФ проводит доследственную проверку.
"Странно, что в 21 веке такие решения принимаются. Это элементарная безграмотность. Если ты руководишь и принимаешь решения, первое, что надо сделать – проконсультироваться и быть проинформированным, как решаются подобные вопросы, какие есть нормы, а не трогать детей. Я больше всего переживаю за детей, как с ними что будет. Я знаю, что их отправят на другую базу, но руководству должно быть стыдно перед детьми", - сказала Кузнецова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Она также добавила, что организаторам подобных поездок надо заранее информировать руководство учреждений, где будут отдыхать дети, давать им время подготовиться информационно и психологически.