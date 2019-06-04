Задержание подозреваемых в убийстве экс-спецназовца сняли на видео

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Задержание подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково сняли на видео. Ролик опубликовал канал Задержание подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково сняли на видео. Ролик опубликовал канал "360"

На кадрах видно, как сотрудники полиции врываются в квартиры предполагаемых участников драки. Ни один из подозреваемых не оказал сопротивления.

Ранее стало известно, что следователи допросили более 50 свидетелей. В результате были задержаны два человека — уроженцы одной из стран СНГ.