Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T17:19Z
https://ria.ru/20190604/1555241947.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155524/12/1555241215_127:0:1585:820_1036x0_80_0_0_92c11f76a9d90eafbcd4b245ae31eab3.png
РИА Новости

Задержание подозреваемых в убийстве экс-спецназовца сняли на видео

Вчера, 12:57
59304
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Задержание подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково сняли на видео. Ролик опубликовал канал "360".
На кадрах видно, как сотрудники полиции врываются в квартиры предполагаемых участников драки. Ни один из подозреваемых не оказал сопротивления.
Ранее стало известно, что следователи допросили более 50 свидетелей. В результате были задержаны два человека — уроженцы одной из стран СНГ.
Трагедия произошла в ночь на воскресенье под Красногорском. Бывший спецназовец ГРУ погиб от удара ножом в сердце при попытке спасти мужчину, которого избивали несколько человек.
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
445639716
Обсудить 75
Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеКрасногорский районПроисшествия
Популярные комментарии
Это не гопота кабацкая, а особи, чувствующие себя от безнаказанности "хозяевами жизни".
4 июня, 13:27
Александр Седюк
9601100
"Уроженец одной из стран СНГ". Ох уж эти агрессивные белорусы.
4 июня, 13:24
DDimka2107
29490007
Рекомендуем
Никита Белянкин
Установлены участники драки в Подмосковье, в которой погиб экс-спецназовец
РИА
Новости
Никита Белянкин
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Лента
новостей
Кадры запуска новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Кадры с задержанным по делу об убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Опубликовано видео с подозреваемым в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье
Космический аппарат Ямал-601
У космического спутника "Ямал-601" возникли проблемы с двигателем
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Назван напиток, лучше всего утоляющий жажду в жару
Никита Белянкин
Задержаны двое подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца в Подмосковье
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Никита Белянкин
Отец спецназовца сообщил о задержании подозреваемого в убийстве сына
Логотип компании Яндекс
"Яндекс" ответил на сообщения о требовании ФСБ выдать ключи шифрования
Очевидец рассказал подробности драки, в которой погиб бывший спецназовец
Президент Украины Владимир Зеленский
Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
04:01Источник: экс-помощник президента Кожин может стать вице-спикером Совфеда
Лента новостейМолния