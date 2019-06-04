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РИА Новости

Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Верховный суд России отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы России по частным делам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд решил: в удовлетворении искового заявления Лужных отказать", — огласила решение судья судебной коллегии по административным делам ВС России Алла Назарова.

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ОНФ выяснил, какие госкомпании отправляют детей на отдых за границуВласти направили в госкомпании рекомендации по организации отдыха их сотрудников на российских курортах. Данный вопрос вышел на повестку дня после присоединения к России Крыма, в экономике которого важную роль играет туризм.
Поводом для подачи иска послужило увольнение мужчины из органов после того, как в 2016 году он съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику. По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.
В ходе предыдущего заседания представители истца в суде уточнили требования, попросив признать недействующим указанный подпункт в отношении только тех сотрудников правоохранительных органов, которые не имеют доступа к государственной тайне.
Представитель МВД во вторник в суде пояснил, что ограничение затрагивает только тех полицейских, которые имеют доступ к государственной тайне. А заявителя, по его словам, уволили не за саму поездку за границу, а за дисциплинарный проступок: в рапорте он указал, что будет отдыхать в Сочи и за это получил дополнительные три дня отпуска.
Представитель Генпрокуратуры также посчитала, что правовых оснований для удовлетворения иска нет.
До этого Лужных в суде пытался оспорить приказ об увольнении его со службы, но безрезультатно. В декабре 2017 года Нагатинский суд Москвы отказал заявителю, просившему восстановить его на службе и взыскать в его пользу 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. В сентябре следующего года Мосгорсуд подтвердил это решение и отклонил апелляционную жалобу Лужных.
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ТуризмтуристыВерховный суд РФМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Правильно, пусть полковники тратят свои миллиарды на отдых в России, а то потащат мешки денег за бугор
4 июня, 14:19
Ами Курита
51801310
Представитель МВД врет, как всегда. А глупости у нас ни один суд не отменит, если они от власти...
4 июня, 12:50
Vladidmir Kanygin
36003021
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