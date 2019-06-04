Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Верховный суд России отклонил иск бывшего командира взвода ДПС Южного округа Москвы Максима Лужных, просившего признать недействующим подпункт приказа МВД, который запрещает полицейским с допуском к гостайне выезжать за пределы России по частным делам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд решил: в удовлетворении искового заявления Лужных отказать", — огласила решение судья судебной коллегии по административным делам ВС России Алла Назарова.

Поводом для подачи иска послужило увольнение мужчины из органов после того, как в 2016 году он съездил в Болгарию и Доминиканскую Республику. По мнению Лужных, подпункт 1.1 пункта 1 приказа МВД России "Об отдельных вопросах выездов сотрудников ОВД, федеральных государственных гражданских служащих и работников системы МВД России по частным делам за пределы территории РФ" следует признать недействующим.

В ходе предыдущего заседания представители истца в суде уточнили требования, попросив признать недействующим указанный подпункт в отношении только тех сотрудников правоохранительных органов, которые не имеют доступа к государственной тайне.

Представитель МВД во вторник в суде пояснил, что ограничение затрагивает только тех полицейских, которые имеют доступ к государственной тайне. А заявителя, по его словам, уволили не за саму поездку за границу, а за дисциплинарный проступок: в рапорте он указал, что будет отдыхать в Сочи и за это получил дополнительные три дня отпуска.

Представитель Генпрокуратуры также посчитала, что правовых оснований для удовлетворения иска нет.