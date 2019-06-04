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РИА Новости

Новостному сайту Sputnik Греция исполнился год

Вчера, 12:29
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© SputnikНовостной сайт Sputnik Греция
Новостной сайт Sputnik Греция
© Sputnik
АФИНЫ, 4 июн — РИА Новости. Во вторник отмечает первую годовщину новостной сайт Sputnik Греция. Редакционный центр в Афинах стал 23-м зарубежным представительством входящего в медиагруппу "Россия сегодня" международного информационного агентства и радио.
Sputnik — единственное российское новостное агентство, которое работает на греческом языке. Сайт sputniknews.gr стабильно наращивает аудиторию, количество его подписчиков только в соцсети Facebook за год выросло до 27,5 тыс.
На счету журналистов портала эксклюзивные интервью с министрами иностранных дел Греции и Кипра, с мэром Афин, с известным композитором Димитрисом Контопулосом, чью песню исполнял на Евровидении Сергей Лазарев. В феврале греческое отделение Sputnik выступило партнером 4-го Дельфийского экономического форума – одного из крупнейших в юго-восточной Европе. На его полях журналисты агентства взяли интервью у министра иностранных дел Сербии, высокопоставленных греческих политиков и бизнесменов.

"За один год нам удалось достичь многого, но ещё больше предстоит сделать. Sputnik цитируют старейшие СМИ Греции, аудитория сайта ежемесячно растет, а наши видео собирают сотни тысяч просмотров. Такой рост не может не тревожить наших оппонентов, которые очень ревностно относятся к успехам Sputnik. Желаем им запастись терпением, потому что первый год – это только начало", – отметила руководитель Sputnik Греция Регина Хохлова.

В штате редакции работают опытные журналисты, прошедшие школу крупнейших греческих СМИ, а материалы Sputnik цитируются такими популярными медиа, как Афинско-Македонское агентство новостей, издания Protothema, CNN.gr, SKAI, Europost, Gazetta, Naftemboriki, Alpha и другие. Спецпроект Sputnik, посвященный чемпионату мира по футболу в России, был отмечен в эфире главного федерального канала Греции ERT.
Репортеры Sputnik Греция всегда в гуще событий, и порой их труд сопряжен с риском для здоровья и даже жизни. В январе на многотысячном митинга против соглашения о новом конституционном наименовании бывшей югославской республики Македония был избит стрингер агентства Костис Дадамис, он попал в больницу и лишился фотоаппаратуры. С осуждением этого нападения выступил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Минувшей зимой Афины стали местом проведения первого семинара международного проекта SputnikPro за пределами СНГ. В конференц-зале Афинского национального университета имени Каподострии перед студентами факультета журналистики и сотрудниками местных СМИ выступили главный редактор Sputnik Антон Анисимов, Регина Хохлова, шеф-редактор Sputnik Греция Афина Димитракопулу.
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13-15 июня Sputnik Греция в качестве информационного партнера будет освещать афинский саммит "Глобальной сети редакторов" (GEN Summit 20-19) – авторитетной международной организации, объединяющей топ-менеджеров мировой медиаиндустрии.
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10 миллионов. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и других специалистов медиасферы, направленный на обмен опытом с зарубежными коллегами, развитие медиакоммуникаций и профессиональных связей. За время существования проекта в разных форматах в нем приняли участие представители более чем 80 стран. Очные мастер-классы SputnikPro помимо Греции прошли в Абхазии, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Индии, Киргизии, Турции, Эстонии и Южной Осетии.
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SputnikГреция
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