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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ связали рост употребления алкоголя в России с проведением ЧМ

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкБолельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу
Болельщики перед матчем ЧМ-2018 по футболу
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Десятипроцентный рост употребления алкоголя в России за прошедший год может быть связан с проведением чемпионата мира по футболу в стране и соответствующими послаблениями в законодательстве, считает представитель синодального отдела по благотворительности Московского патриархата Валерий Доронкин.
Согласно исследованию ВЦИОМ, опубликованному 30 мая, количество россиян, употребляющих алкоголь, за год возросло с 57% до 67%. Не употребляют алкоголь 33% россиян, в то время как в 2018 году совсем отказывались от алкоголя 40% населения. Ранее социологические исследования и заявления государственных органов отмечали тенденцию к снижению потребления алкоголя.
"Тенденция к росту не может не вызывать беспокойства. Большую роль сыграли изменения, внесенные в законодательство во время чемпионата мира по футболу: увеличился объем рекламы спиртных напитков, а на время чемпионата было разрешено употребление алкоголя на стадионах. К сожалению, 1 мая приняли новые поправки к законодательству, допускающие продажу и потребление алкогольной продукции в дни проведения матчей UEFA Евро 2020 на стадионах. Сейчас есть попытки разрешить алкоголь на стадионах на постоянной основе, однако алкоголь и спорт плохо уживаются вместе", - заявил Доронкин, слова которого приводит синодальный отдел.
Также, по его мнению, влияние на уровень потребления оказывает активная реклама алкогольных брендов. "Эта реклама происходит в том числе под видом безалкогольной продукции. Производители идут на самые разные маркетинговые ухищрения ради борьбы за клиента", - отметил Доронкин, возглавляющий в синодальном отделе координационный центр по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму.
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Чтобы изменить ситуацию, представитель Церкви советует "начать с просветительских мер, специальных лекций, социальной рекламы, продвижения здорового образа жизни".
Русская православная церковь в 2014 году приняла концепцию по утверждению трезвости и профилактике алкоголизма. Сегодня в России работают более 500 церковных проектов помощи алкоголезависимым.
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Религия и мировоззрениерелигия
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