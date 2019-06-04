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РИА Новости

Глава иракской разведки рассказал об упадке ИГ*

Вчера, 12:22
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БАГДАД, 4 июн — РИА Новости. Террористическая группировка "Исламское государство"* потеряла свою силу из-за понесенных потерь, в том числе среди руководства, рассказал в интервью РИА Новости глава иракской военной разведки, директор координационного центра (Россия, Ирак, Сирия и Иран) Саад Музхер Аль-Алляк.

"Ячейки террористской группировки ИГИЛ* не способны возобновить свою деятельность в освобожденных районах, как это было раньше. Причина тому — потери, понесенные в боях с силами безопасности, в ходе которых была убита большая часть главарей и сломлено моральное и психологическое состояние", — сказал собеседник агентства.

По его словам, террористы в своих операциях стали ориентироваться на спящие ячейки в тех районах страны, где они чувствуют себя относительно свободно.
"Группировка потеряла способность держать территории, однако стала придерживаться принципа "кошки-мышки", — отметил глава разведки.
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Он подчеркнул, что после ряда операций сил безопасности члены ИГ* разобщены.
Аль-Алляк также сообщил, что согласно последним разведданным, главарь ИГ* Абу Бакр аль-Багдади передвигается в пограничных районах между Ираком и Сирией, в провинции Хомс, в пустынных районах Ирака и на тех участках границы с Турцией, где отсутствуют вооруженные силы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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