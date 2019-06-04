Глава иракской разведки рассказал об упадке ИГ*

"Ячейки террористской группировки ИГИЛ* не способны возобновить свою деятельность в освобожденных районах, как это было раньше. Причина тому — потери, понесенные в боях с силами безопасности, в ходе которых была убита большая часть главарей и сломлено моральное и психологическое состояние", — сказал собеседник агентства.