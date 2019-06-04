Кремль переадресовал ФСБ вопрос о ключах шифрования "Яндекса"

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что "Яндекса" якобы отказался предоставить спецслужбам ключи шифрования.
"Вы знаете, это не тема Кремля все-таки. Нужно интересоваться и у Федеральной службы безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента", — сказал он журналистам.
Как сообщало издание РБК со ссылкой на источники, ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ: это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса". Оба сервиса находятся в реестре организаторов распространения информации, а по "пакету Яровой" с 20 июля 2016 ФСБ может потребовать от любого сервиса из этого реестра передать ему информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. За отказ передать ключи шифрования ранее заблокировали мессенджер Telegram.