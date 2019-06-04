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РИА Новости

Кремль переадресовал ФСБ вопрос о ключах шифрования "Яндекса"

Вчера, 12:20
3634
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ о том, что "Яндекса" якобы отказался предоставить спецслужбам ключи шифрования.

"Вы знаете, это не тема Кремля все-таки. Нужно интересоваться и у Федеральной службы безопасности, и в правительстве, но это не тема администрации президента", — сказал он журналистам.

Как сообщало издание РБК со ссылкой на источники, ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", но получила отказ: это может дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса". Оба сервиса находятся в реестре организаторов распространения информации, а по "пакету Яровой" с 20 июля 2016 ФСБ может потребовать от любого сервиса из этого реестра передать ему информацию, необходимую для декодирования сообщений пользователей. За отказ передать ключи шифрования ранее заблокировали мессенджер Telegram.
Офис компании Яндекс в Москве
Вчера, 10:25
Эксперт прокомментировал данные о запросе ФСБ ключей шифрования у "Яндекса"
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ЯндексФСБ РФДмитрий ПесковТехнологииОбщество
Популярные комментарии
"...ранее заблокировали мессенджер Telegram" - я что-то пропустил? Насколько помню: телеграмм таки не получилось заблокировать, при этом в ходе попыток блокировки были проблемы с другими сервисами. Телегой пользовался и пользуюсь без каких-либо проблем.
4 июня, 15:45
zztproc
4920000
Мне как-то фиолетово что ФСБ будет знать мою переписку. С террористами переписываться не собираюсь, а любовная переписка, если таковая вдруг появится, ФСБ сама не заинтересует. Я в отличие от тупого бомонда, никогда не буду хранить материалы, могущие как то меня компрометировать, не то что на сетевых сервисах, а даже в компьютере, подключённом к интернету, да и в телефоне тоже. До них раньше ФСБ могут добраться хакеры. ФСБ посмотрит и промолчит, а вот хакеры разнесут по всему интернету.
4 июня, 14:44
ЕБЕвгений Баймиев
1100006
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Офис компании Яндекс
Эксперт прокомментировал данные о запросе ФСБ ключей шифрования у "Яндекса"
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