Кремль прокомментировал слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа про якобы вывоз россиян из Венесуэлы, заявил, что РФ официально не уведомляла Штаты об этом и не могла этого сделать, поскольку российские специалисты продолжают там работать.

Трамп ранее написал в своем микроблоге Twitter, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы.

"По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать твит американского лидера.

"Собственно, там есть, действительно, специалисты, которые занимаются обслуживанием ранее поставленной техники. Этот процесс идет в плановом порядке. А что значит "вывела своих людей" мы не знаем", - продолжил представитель Кремля.