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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Кремль прокомментировал слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийЗдание Национальной ассамблеи Венесуэлы
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Дональда Трампа про якобы вывоз россиян из Венесуэлы, заявил, что РФ официально не уведомляла Штаты об этом и не могла этого сделать, поскольку российские специалисты продолжают там работать.
Трамп ранее написал в своем микроблоге Twitter, что Москва якобы проинформировала Вашингтон о "выводе большинства своих людей" из Венесуэлы.
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"По всей видимости, это косвенная ссылка на какие-то газетные источники информации, потому что с российской стороны каких-то официальных посланий на сей счет не было, да и не могло быть", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать твит американского лидера.
"Собственно, там есть, действительно, специалисты, которые занимаются обслуживанием ранее поставленной техники. Этот процесс идет в плановом порядке. А что значит "вывела своих людей" мы не знаем", - продолжил представитель Кремля.
На просьбу уточнить, является ли это заявление Трампа реакцией на спекуляции в СМИ, он ответил: "я не знаю, на что это реакция; это все-таки лучше узнавать у американской стороны".
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