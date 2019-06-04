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РИА Новости

В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу

Вчера, 12:16
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Назначенный представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма - авторитетный, опытный деятель, но в вопросе урегулирования конфликта важна концептуальная позиция самого президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Зеленский в понедельник вновь назначил Леонида Кучму представителем Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Кучма сообщил, что намерен инициировать прекращение огня в регионе на время сбора урожая.
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3 июня, 14:04
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"Сам по себе Кучма это, естественно, весьма авторитетный деятель, опытный, хорошо разбирающийся в этой проблематике, и здесь очень важна концептуальная позиция главы государства", - сказал Песков журналистам.
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Леонид КучмаДмитрий ПесковРоссияДонбассУкраинаВ мире
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