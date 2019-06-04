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РИА Новости

В МИД прокомментировали предложения ПАСЕ по реформе организации

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Принятый комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы проект резолюции по изменению устава организации реализует решения Комитета министров и является шагом в верном направлении, но процесс еще не завершен, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.
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"Известно, что прошла сессия комитета министров Совета Европы, которая установила сам факт несоответствия уставным принципам правил и процедур ПАСЕ, и КМСЕ принял решение, суть которого заключается в том, что там было признано, что все государства имеют равные права и обязательства и имеют право быть в полной мере представленными и в КМСЕ, и в ПАСЕ", - заявил он журналистам, комментируя решение комитета.
Он подчеркнул, что КМСЕ также пригласил все делегации к участью в июньской сессии ПАСЕ.
"В настоящее время если говорить непосредственно о работе, которая идет в ПАСЕ, то суть ее заключается в том, что идет работа по имплементации решения КМСЕ. Этот процесс пока не завершен, но уже прошедшие мероприятия показывают, что и в ПАСЕ сформировалось здравомыслящее большинство, которое понимает, что если не привести правила и процедуры ПАСЕ в соответствие с уставными требованиями, то СЕ как объединяющая организация будет продолжать оставаться в кризисе. Посмотрим, как пойдет процесс, но на сегодняшний день вектор движения правильный", - добавил он.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
10 февраля 2017, 14:25
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)Структура и функции ПАСЕ, а также взаимоотношения России и Ассамблеи – в инфографике Ria.ru
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