В МИД прокомментировали предложения ПАСЕ по реформе организации

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Принятый комитетом Парламентской ассамблеи Совета Европы проект резолюции по изменению устава организации реализует решения Комитета министров и является шагом в верном направлении, но процесс еще не завершен, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Ранее комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.

"Известно, что прошла сессия комитета министров Совета Европы, которая установила сам факт несоответствия уставным принципам правил и процедур ПАСЕ, и КМСЕ принял решение, суть которого заключается в том, что там было признано, что все государства имеют равные права и обязательства и имеют право быть в полной мере представленными и в КМСЕ, и в ПАСЕ", - заявил он журналистам, комментируя решение комитета.

Он подчеркнул, что КМСЕ также пригласил все делегации к участью в июньской сессии ПАСЕ.