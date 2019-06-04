В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео по Boeing, потерпевшему крушение на Украине в июле 2014 года, заявил, что расследование еще не закончено, а претензии Москвы по его ходу давно озвучены.

Накануне Помпео в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH17 на Украина в 2014 году.

"Это такая тактика американцев давать всем указания. Причем здесь США? Расследование, кстати говоря, идет, оно не завершено, хотя о завершении объявлялось несколько раз, и наши претензии хорошо известны, о них мы уже говорили", - заявил он журналистам, комментируя слова госсекретаря США.

Малайзийский Boeing-77, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.