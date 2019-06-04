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РИА Новости

В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17

Вчера, 12:14
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© РИА Новости / Максим БлиновПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео по Boeing, потерпевшему крушение на Украине в июле 2014 года, заявил, что расследование еще не закончено, а претензии Москвы по его ходу давно озвучены.
Накануне Помпео в интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL призвал Россию "сделать больше" для расследования крушения рейса MH17 на Украина в 2014 году.
"Это такая тактика американцев давать всем указания. Причем здесь США? Расследование, кстати говоря, идет, оно не завершено, хотя о завершении объявлялось несколько раз, и наши претензии хорошо известны, о них мы уже говорили", - заявил он журналистам, комментируя слова госсекретаря США.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
31 мая, 13:24
"Шила в мешке не утаишь". Правда о катастрофе МН17 выходит наружуПремьер Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что нет доказательств вины России в катастрофе малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Эксперт Араик Степанян в эфире радио Sputnik высказал мнение, что истинная картина катастрофы в скором времени начнет проясняться.
Малайзийский Boeing-77, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования. Как заявил заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 апреля, 12:57
Политолог объяснил, почему на Западе стали поднимать вопросы по делу МН17Немецкий журнал обвинил ЕСПЧ в замалчивании вины Украины по делу MH17. В эфире радио Sputnik генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин прокомментировал публикацию.
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Майк ПомпеоMH17. РасследованиеМИД РФРоссияВ мире
Популярные комментарии
Штатники опубликовали спутниковые снимки? Их птички там болтались на орбите в тот момент.
4 июня, 12:34
VPVassya Pupkind
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