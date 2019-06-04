Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T12:11Z
https://ria.ru/20190604/1555240763.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/150107/75/1501077529_0:90:1969:1197_1036x0_80_0_0_bb23cb9b8d30722d558f680f40e6deaa.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни на границе с Идлибом

Вчера, 12:11
952
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПровинция Идлиб в Сирии
Провинция Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Провинция Идлиб в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 4 июн – РИА Новости. Сирийская армия отбила во вторник у боевиков четыре деревни на границе с провинцией Идлиб, сообщила проправительственная газета al-Watan.
"Сирийская армия вернула контроль над деревнями аль-Кайрутыя, Кырата, аль-Хумейрат и аль-Хардана на северо-западе провинции Хама, подойдя к ним с нескольких направлений", - сообщает газета.
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
3 июня, 13:28
Песков рассказал, кто отвечает за прекращение вылазок террористов из Идлиба
Отмечается, что деревни были освобождены после ожесточенных столкновений с боевиками, понесшими значительные потери.
Сирийская армия в ходе начатой 6 мая военной операции освободила несколько населенных пунктов на севере провинции Хама, в том числе заняв стратегически важные поселения Кальат аль-Мудик и Кафр-Набуда.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
2901200
Обсудить 0
Война в СирииИдлиб (мухафаза)
Рекомендуем
Глава иракской разведки рассказал об упадке ИГ*
РИА
Новости
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17
Здание Национальной ассамблеи Венесуэлы
Кремль прокомментировал слова Трампа об отъезде россиян из Венесуэлы
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД ответили на идею США о статусе главного союзника вне НАТО для Киева
Лента
новостей
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Турция не должна уведомлять Россию о переговорах по С-400, заявил Песков
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД прокомментировали предложения ПАСЕ по реформе организации
Бывший президент Украины Леонид Кучма во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве
В Кремле прокомментировали назначение Кучмы представителем по Донбассу
Горная северная Латакия на административной границе с провинцией Идлиб
Песков рассказал, кто отвечает за прекращение вылазок террористов из Идлиба
Кадры запуска новой ракеты системы ПРО
Опубликовано видео испытаний новой противоракеты ВКС России
Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме Восточный в Амурской области
На Восточном началось строительство стартового стола под "Ангару"
Здание Счетной палаты РФ
Счетная палата выявила нарушения в работе ФАС
Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным
Рабочие на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине
Меркель подтвердила поддержку проекта "Северный поток — 2"
ВКС России провели испытания новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган в Казахстане. 4 июня 2019
Военный эксперт прокомментировал испытания новой российской противоракеты
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Лента новостейМолния