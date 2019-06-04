СМИ: сирийская армия отбила у боевиков четыре деревни на границе с Идлибом

ДАМАСК, 4 июн – РИА Новости. Сирийская армия отбила во вторник у боевиков четыре деревни на границе с провинцией Идлиб, сообщила проправительственная газета al-Watan.
"Сирийская армия вернула контроль над деревнями аль-Кайрутыя, Кырата, аль-Хумейрат и аль-Хардана на северо-западе провинции Хама, подойдя к ним с нескольких направлений", - сообщает газета.
Отмечается, что деревни были освобождены после ожесточенных столкновений с боевиками, понесшими значительные потери.
Сирийская армия в ходе начатой 6 мая военной операции освободила несколько населенных пунктов на севере провинции Хама, в том числе заняв стратегически важные поселения Кальат аль-Мудик и Кафр-Набуда.