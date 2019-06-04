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РИА Новости

Минск назвал усиление военного присутствия США в Польше ошибочным

Вчера, 12:09
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МИНСК, 4 июн - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в Минске считают "глубоко ошибочными" планы по усилению военного присутствия США на территории соседних с республикой государств, в частности, в Польше.
Ранее Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы — порядка 1,5-2 миллиардов долларов. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Президент Польши предложил назвать эту базу Fort Trump ("Форт Трамп"). В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тысячи военнослужащих армии США - в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.
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"Считаем глубоко ошибочными планы усиления военного присутствия США на территории соседних стран, в частности, на территории Польши", - заявил Макей во вторник на семинаре "Десять лет "Восточному партнерству": итоги и перспективы".
По словам министра, такое военное присутствие нарушит равновесие сил в регионе. "Нам непонятна, честно говоря, их цель, в чем она состоит. В отражении угрозы? Но немыслимо, чтобы в XXI веке, при нынешнем уровне накопленного в регионе вооруженного потенциала, кто-либо отважился бы спровоцировать прямое боевое столкновение", - отметил Макей.
Он подчеркнул, что усиление военного присутствия у границы республики "с высокой долей вероятности вызвало бы зеркальные шаги по другую сторону границы (с российской стороны - ред.)". "Нужно ли это кому-нибудь в нынешней ситуации? Меньше всего это нужно нам, белорусам... Но в то же время у нас есть конкретные союзнические обязательства в военно-политической сфере. Обязательства по коллективной безопасности и мы, конечно же, будем их соблюдать", - сказал глава внешнеполитического ведомства.
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Владимир МакейНАТОМИД БелоруссииПольшаВ мире
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