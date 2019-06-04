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РИА Новости

BadComedian оценил шансы на закрытие своего канала

Вчера, 12:04
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Блогер Евгений Баженов, известный на YouTube как BadComedian, допускает, что его блог могут закрыть, хотя судебные разбирательства, скорее всего, затянутся. Об этом он заявил в интервью каналу "360".
Ранее стало известно, что кинокомпания Kinodanz подала на канал в суд из-за публикации обзора на фильм "За гранью реальности", обвинив блогера в нарушении норм цитирования.
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По мнению Баженова, если суд создаст прецедент, а YouTube примет сторону суда, компания может подать еще один или несколько исков на фильмы, которые он ранее обозревал. При имеющемся прецеденте суд может и дальше пойти по накатанному сценарию, поэтому "перспектива на удаление" канала сохраняется, пояснил блогер.
Баженов заверил, что не конфликтует с Министерством культуры. "Сталкивался" с ведомством он один раз, когда сделал обзор на новый фильм "Кавказская пленница".

У людей возникли вопросы к министерству, почему спонсируется подобное кино. Тогда министр культуры Владимир Мединский тоже задал вопрос, почему выдаются деньги. И после этого выдаваться деньги данному режиссеру перестали.

Евгений Баженов
Тогда Баженов получил один звонок с обещанием "проломить" голову, но на этом дело и кончилось. В нынешней ситуации представители Kinodanz в разговоре с менеджером блогера заявили, что за ними стоят "серьезные люди", добавил он.
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Роднянский назвал ситуацию вокруг BadComedian "трусостью и цензурой"
2151114743
Обсудить 6
РоссияМедиа - Общество
Популярные комментарии
Российское кино удручает, а через Бэда хоть можно было с юморком посмотреть обзор.
4 июня, 14:54
ПППитон Помоги
2900002
Российское кино в массе своей смотреть совсем невозможно. Уж насколько тупое массовое голливудское кино, но российское переплюнет его на раз два. Видимо Евгений сильно мешает распильщикам от кинобизнеса раз они решились бороться с ним через карманные суды
4 июня, 15:02
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