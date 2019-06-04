BadComedian оценил шансы на закрытие своего канала

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Блогер Евгений Баженов, известный на YouTube как BadComedian, допускает, что его блог могут закрыть, хотя судебные разбирательства, скорее всего, затянутся. Об этом он заявил в интервью каналу Блогер Евгений Баженов, известный на YouTube как BadComedian, допускает, что его блог могут закрыть, хотя судебные разбирательства, скорее всего, затянутся. Об этом он заявил в интервью каналу "360"

Ранее стало известно, что кинокомпания Kinodanz подала на канал в суд из-за публикации обзора на фильм "За гранью реальности", обвинив блогера в нарушении норм цитирования.

По мнению Баженова, если суд создаст прецедент, а YouTube примет сторону суда, компания может подать еще один или несколько исков на фильмы, которые он ранее обозревал. При имеющемся прецеденте суд может и дальше пойти по накатанному сценарию, поэтому "перспектива на удаление" канала сохраняется, пояснил блогер.

Баженов заверил, что не конфликтует с Министерством культуры. "Сталкивался" с ведомством он один раз, когда сделал обзор на новый фильм "Кавказская пленница".

У людей возникли вопросы к министерству, почему спонсируется подобное кино. Тогда министр культуры Владимир Мединский тоже задал вопрос, почему выдаются деньги. И после этого выдаваться деньги данному режиссеру перестали. Евгений Баженов