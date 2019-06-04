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РИА Новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-10" отстыковался от МКС

Вчера, 12:02
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.
"В 11:40 мск проведена расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-10" от МКС", - сказал собеседник агентства.
Ранее представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС) сообщил РИА Новости, что в 14:45 корабль включит двигатель, который проработает 4 минуты. В результате он будет сведен с орбиты и разрушится в атмосфере. Несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в 15:28 в южной части Тихого океана, в зоне, закрытой для авиации и мореплавания.
Корабль "Прогресс МС-10" был запущен с космодрома Байконур в ноябре 2018 года. Он доставил на МКС грузы для экипажа. Корабль провел на станции около 200 суток и увез с нее мусор.
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