Грузовой корабль "Прогресс МС-10" отстыковался от МКС

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-10", находившийся на МКС с ноября, отстыковался от станции и спустя три часа будет сведен с орбиты, сообщил РИА Новости во вторник представитель Роскосмоса.

"В 11:40 мск проведена расстыковка транспортного грузового корабля "Прогресс МС-10" от МКС", - сказал собеседник агентства.

Ранее представитель пресс-службы ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса, в ведении которого находится центр управления полетом российского сегмента МКС) сообщил РИА Новости, что в 14:45 корабль включит двигатель, который проработает 4 минуты. В результате он будет сведен с орбиты и разрушится в атмосфере. Несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в 15:28 в южной части Тихого океана, в зоне, закрытой для авиации и мореплавания.