В Киевской области 26 человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Более 25 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршрутных такси и легкового автомобиля в Киевской области, сообщила во вторник главный специалист отдела коммуникации Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская.