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РИА Новости

В Киевской области 26 человек пострадали в ДТП с двумя маршрутками

Вчера, 12:01
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КИЕВ, 4 июн – РИА Новости. Более 25 человек пострадали в результате ДТП с участием двух маршрутных такси и легкового автомобиля в Киевской области, сообщила во вторник главный специалист отдела коммуникации Нацполиции в Киевской области Виталия Грохольская.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около 10.00 (время совпадает с мск) в городе Боярка.
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"В результате ДТП 26 человек получили травмы различной степени тяжести. Трое в очень тяжелом состоянии находятся в реанимационном отделении", - заявила Грохольская в эфире телеканал "112 Украина".
По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.
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