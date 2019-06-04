В Башкирии проверят лагерь, где погиб ребенок

"Создана комиссия, в состав которой вошли детский омбудсмен Милана Скоробогатова, депутат башкирского парламента Римма Утяшева и представители минобразования... Комиссией запланирован выезд 5 июня в лагерь для изучения фактов пребывания детей на территории лагеря во время подготовительных работ", - сообщили в министерстве.