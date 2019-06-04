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РИА Новости

В Башкирии проверят лагерь, где погиб ребенок

Вчера, 11:59
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УФА, 4 июн - РИА Новости. Министерство образования Башкирии создало специальную комиссию, чтобы изучить обстановку и условия в детском лагере, где флагшток насмерть придавил подростка, сообщили в ведомстве.
Ранее следственные органы региона сообщали, что 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм ребенок скончался на месте.
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"Создана комиссия, в состав которой вошли детский омбудсмен Милана Скоробогатова, депутат башкирского парламента Римма Утяшева и представители минобразования... Комиссией запланирован выезд 5 июня в лагерь для изучения фактов пребывания детей на территории лагеря во время подготовительных работ", - сообщили в министерстве.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что следит за ситуацией в Башкирии.
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Анна КузнецоваБашкортостанПроисшествия
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