В Башкирии проверят лагерь, где погиб ребенок

УФА, 4 июн - РИА Новости. Министерство образования Башкирии создало специальную комиссию, чтобы изучить обстановку и условия в детском лагере, где флагшток насмерть придавил подростка, сообщили в ведомстве.
Ранее следственные органы региона сообщали, что 3 июня в детском лагере в Бирском районе на 15-летнего подростка упал флагшток, от полученных травм ребенок скончался на месте.
"Создана комиссия, в состав которой вошли детский омбудсмен Милана Скоробогатова, депутат башкирского парламента Римма Утяшева и представители минобразования... Комиссией запланирован выезд 5 июня в лагерь для изучения фактов пребывания детей на территории лагеря во время подготовительных работ", - сообщили в министерстве.
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова заявила, что следит за ситуацией в Башкирии.