Меркель призвала решать торговые конфликты с США путем переговоров

"Германия приложила большие усилия для получения (в ЕС) мандата для переговоров о торговом соглашении с США. Это имеет жизненно важное значение. К сожалению, Франция на итоговом голосовании выступила против него, но, возможно, мы сумеем в будущем разъяснить нашу позицию. С моей точки зрения, мы должны пытаться устранить торговые конфликты с США путем переговоров и принятия разумных решений, в противном случае мы вступим в очень нездоровую фазу развития международной торговли", - сказала Меркель.