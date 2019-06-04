Меркель призвала решать торговые конфликты с США путем переговоров

БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Торговые конфликты между ФРГ и США должны быть устранены путем переговоров и принятия разумных решений, заявила на конференции федерального союза немецкой промышленности канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Германия приложила большие усилия для получения (в ЕС) мандата для переговоров о торговом соглашении с США. Это имеет жизненно важное значение. К сожалению, Франция на итоговом голосовании выступила против него, но, возможно, мы сумеем в будущем разъяснить нашу позицию. С моей точки зрения, мы должны пытаться устранить торговые конфликты с США путем переговоров и принятия разумных решений, в противном случае мы вступим в очень нездоровую фазу развития международной торговли", - сказала Меркель.
Она добавила, что торговый конфликт между США и Китаем уже оказывает влияние на немецкую промышленность.
"Могу только надеяться, что этот конфликт удастся разрешить", - добавила она.