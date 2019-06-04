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РИА Новости

Меркель призвала решать торговые конфликты с США путем переговоров

Вчера, 11:59
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 июн - РИА Новости. Торговые конфликты между ФРГ и США должны быть устранены путем переговоров и принятия разумных решений, заявила на конференции федерального союза немецкой промышленности канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Германия приложила большие усилия для получения (в ЕС) мандата для переговоров о торговом соглашении с США. Это имеет жизненно важное значение. К сожалению, Франция на итоговом голосовании выступила против него, но, возможно, мы сумеем в будущем разъяснить нашу позицию. С моей точки зрения, мы должны пытаться устранить торговые конфликты с США путем переговоров и принятия разумных решений, в противном случае мы вступим в очень нездоровую фазу развития международной торговли", - сказала Меркель.
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Ангела МеркельГерманияСШАЭкономика
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