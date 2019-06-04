В Калининграде пропали три школьника

"Разыскиваются пропавшие без вести несовершеннолетние Софья Кушнир, 2008 года рождения, и Никита Кушнир, 2009 года рождения, проживающие на улице Ефремова, а также Анастасия Коваленко, 2006 года рождения, проживающая на улице Горького, которые 3 июня около 17 часов ушли из дома по месту жительства, и до настоящего времени их нахождение не установлено", - информирует УМВД.