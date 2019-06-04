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РИА Новости

На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

Вчера, 11:53
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КИЕВ, 4 июн - РИА Новости. Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, действия которых привели к смерти пятилетнего мальчика, сообщается во вторник на сайте телеканала "Прямой".
Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух полицейских, которые в пьяном состоянии тяжело ранили пятилетнего мальчика в Переяславе-Хмельницком. Ребенок был транспортирован в Киев, за его жизнь боролись врачи. В понедельник вечером ребенок умер в больнице.
"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
Адвокат подозреваемых просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
Действия полицейских квалифицированы по статьям "умышленное убийство малолетнего ребенка, совершенное по предварительному сговору группой лиц" и "хулиганство, совершенное группой лиц, с применением огнестрельного оружия, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". За указанные преступления подозреваемым грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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