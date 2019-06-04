Бейонсе озвучила львицу Налу в ремейке "Короля Льва"

"Симба, ты должен занять место короля. Ты нужен нам. Возвращайся домой", - говорит львица голосом Бейонсе.

На коротком видео также можно услышать актеров Сета Рогена и Билли Айкнера, которые озвучили кабана Пумбу и мангуста Тимона.