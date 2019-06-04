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РИА Новости
Культура

Бейонсе озвучила львицу Налу в ремейке "Короля Льва"

Вчера, 12:29
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© AP Photo / Invision/Evan AgostiniАмериканская певица Бейонсе
Американская певица Бейонсе
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Американская певица и актриса Бейонсе разместила на своем YouTube-канале фрагмент из трейлера фильма "Король Лев", в котором озвучила подругу Симбы львицу Налу. Публикация стала первым официальным подтверждением того, что певица участвует в данном проекте, сообщает журнал Variety.
"Симба, ты должен занять место короля. Ты нужен нам. Возвращайся домой", - говорит львица голосом Бейонсе.
На коротком видео также можно услышать актеров Сета Рогена и Билли Айкнера, которые озвучили кабана Пумбу и мангуста Тимона.
"Мои дети (Бейонсе и Соланд) и я смотрели "Короля Льва" раз 30, поэтому, когда Бейонсе предложили принять участие в этом проекте, я настояла, чтобы она озвучила Налу", - рассказала мама певицы Тина Ноулз.
Переснятая версия оскароносного мультфильма "Король Лев" режиссера Джона Фавро выйдет в российском прокате 18 июля.
король лев трейлер
10 апреля, 16:19
Опубликован трейлер фильма "Король Лев"
200000
КультураСет РогенБейонсе НоулзThe Walt Disney Company
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