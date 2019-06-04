В Пензенской области уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом

ПЕНЗА, 4 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Восемь человек, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в городе Кузнецке Пензенской области, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Татьяна Манухина.

Ранее в ГИБДД РФ сообщили РИА Новости, что в 9.10 мск на 754-м километре трассы М-5 "Урал" грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai. По данным ведомства, в результате ДТП водитель "Газели" погиб, один его пассажир, а также водитель и восемь пассажиров Hyundai госпитализированы. В "Поволжуправтодоре" отметили, что, по предварительным данным, в микроавтобусе ехали граждане Узбекистана. Участок трассы на время устранения последствий ДТП закрыт.