В Пензенской области уточнили число пострадавших в ДТП с микроавтобусом

ПЕНЗА, 4 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Восемь человек, пострадавших в ДТП с микроавтобусом на трассе в городе Кузнецке Пензенской области, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного минздрава Татьяна Манухина.
Ранее в ГИБДД РФ сообщили РИА Новости, что в 9.10 мск на 754-м километре трассы М-5 "Урал" грузопассажирская "Газель" выехала на встречную полосу, где столкнулась с микроавтобусом Hyundai. По данным ведомства, в результате ДТП водитель "Газели" погиб, один его пассажир, а также водитель и восемь пассажиров Hyundai госпитализированы. В "Поволжуправтодоре" отметили, что, по предварительным данным, в микроавтобусе ехали граждане Узбекистана. Участок трассы на время устранения последствий ДТП закрыт.
"Один погиб. Восемь пострадавших, их состояние оценивается как различной степени тяжести. Более точная оценка состояния будет дана медиками Кузнецкой МРБ (межрайонной больницы), куда доставили пострадавших", - сказала собеседница агентства.