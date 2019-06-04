Человечество изобрело орудия труда несколько раз, заявляют ученые

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. Раскопки в Эфиопии помогли антропологам доказать, что наши предки изобрели первые рубила и прочие каменные орудия труда не один, а несколько раз и в разных местах. Это радикально меняет картину эволюции первых представителей рода Homo и их непосредственных предков, пишут ученые в журнале Раскопки в Эфиопии помогли антропологам доказать, что наши предки изобрели первые рубила и прочие каменные орудия труда не один, а несколько раз и в разных местах. Это радикально меняет картину эволюции первых представителей рода Homo и их непосредственных предков, пишут ученые в журнале PNAS

"Многие приматы, живущие в самых разных уголках Африки, используют каменные "молотки" для добычи пищи. Вполне возможно, что чем-то похожим занимались многие группы наших предков. Если наша теория верна, то орудия труда, появившиеся 2,6 миллиона лет назад или позже, будут похожи друг на друга, тогда как у более ранних артефактов не будет подобной связи", — рассказывает Дэвид Браун (David Braun) из университета Джорджа Вашингтона (США).

Считается, что человек изобрел первые простейшие орудия труда, которые антропологи относят к так называемой олдувайской культуре, примерно 2,5 миллиона лет назад. Многие ученые сегодня считают, что первые зачатки культуры и языка появились примерно в это же время, так как передача секретов производства орудий труда, по их мнению, была невозможной без членораздельной речи ли другой сложной системы передачи информации.

С другой стороны, на протяжении последующих 700 тысяч лет форма и устройство рубил и прочих первобытных "инструментов" практически не менялись, что их противники приводят в качестве аргумента того, что культуры и речи в то время не существовало. Все эти вопросы постоянно заставляют ученых спорить о том, что служило "двигателем" технологической эволюции человечества и какую роль в ней играл наш интеллект.

Браун и его коллеги выяснили, что история эволюции орудий труда была намного сложнее, чем принято сейчас считать, проводя раскопки на территории национального парка Аваш в Эфиопии, расположенного в бассейнах рек Леди и Аваш.

В последние несколько десятилетий на территории этого парка и в его окрестностях было сделано несколько важнейших открытий, которые заметно поменяли наши представления об эволюции человека. Так, в 1974 году неподалеку от него были обнаружены останки "Люси", прямоходящего афарского австралопитека, а в 1994 году – кости ардипитека, предположительного предка австралопитеков и человека.

Четыре года назад авторы статьи совершили здесь потрясающую находку – им удалось найти фрагменты челюсти первого представителя рода Homo, жившего на востоке Африки примерно 2,8 миллиона лет назад. Это открытие заставило ученых утроить усилия и сделать раскопки еще более масштабными в надежде найти другие фрагменты костей первых людей и связанные с ними артефакты.

Удача и на этот раз была на стороне Брауна и его коллег – они обнаружили не только три сотни древних орудий труда, которые их обладатели предположительно уронили в реку, но и своеобразную "мастерскую" по их изготовлению, а также множество других следов первой культуры рода Homo. Их возраст, по текущим оценкам геологов, составлял как минимум 2,6 миллиона лет.

© Фото : David Braun Орудия труда первых представителей рода Homo, найденные в регионе Леди-Герару © Фото : David Braun Орудия труда первых представителей рода Homo, найденные в регионе Леди-Герару

Когда ученые проанализировали устройство этих орудий труда и сравнили их с олдувайскими артефактами, а также другими древними образцами рубил, их ожидал сюрприз. С одной стороны, они почти не отличались от самых примитивных ножей, которые археологи раньше находили на стоянках людей олдувайской культуры.

С другой стороны, они были совершенно не похожи на пока самые древние орудия труда возрастом в 3,3 миллиона лет, найденные в Кении почти одновременно с обнаружением первых останков древних людей в национальном парке Аваш.

Подобное открытие, как отмечает Браун, противоречит устоявшейся теории о том, что изобретение орудий труда в одной из "колыбелей человечества", на чью роль сейчас претендует как минимум три региона Африки, послужило отправным толчком к эволюции рода Homo.

Как предполагают ученые, их находка говорит о том, что орудия труда были изобретены сразу в нескольких популяциях древних гоминид, часть из которых впоследствии бесследно исчезла, а одна или даже несколько из них дали жизнь олдувайской культуре.