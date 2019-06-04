Меркель подтвердила поддержку проекта "Северный поток — 2"

По словам Меркель, отказ от атомной и угольной энергетики "требует нового планирования в нашей энергетической политике, в нашем энергопользовании, которое мы предложим до конца года с целью обеспечить безопасность энергообеспечения".

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru

"Северный поток – 2" Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru

"Это требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики. Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, "Северный поток — 2" как газопровод может быть построен, и здесь у нас общее мнение", — сказала Меркель, обращаясь к залу.