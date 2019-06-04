Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-04T11:39Z
https://ria.ru/20190604/1555239513.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155353/58/1553535806_0:94:3225:1908_1036x0_80_0_0_f732894c1b5c8e5e2a5e3bde6d43b53b.jpg
РИА Новости

Меркель подтвердила поддержку проекта "Северный поток — 2"

Вчера, 11:39
8888
© AFP 2019 / Tobias SchwarzРабочие на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине
Рабочие на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине
© AFP 2019 / Tobias Schwarz
Рабочие на строительной площадке газопровода Nord Stream 2 в немецком Лубмине. Архивное фото
БЕРЛИН, 4 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, выступая на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине, что поддерживает позицию немецкой промышленности о необходимости строительства "Северного потока — 2".
По словам Меркель, отказ от атомной и угольной энергетики "требует нового планирования в нашей энергетической политике, в нашем энергопользовании, которое мы предложим до конца года с целью обеспечить безопасность энергообеспечения".
Северный поток - 2
23 мая 2017, 17:21
"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
"Это требует, чтобы мы переключились на газ как энергоноситель, если мы отказываемся от атомной и угольной энергетики. Поэтому я всегда выступала за то, чтобы, помимо транзита через Украину, "Северный поток — 2" как газопровод может быть построен, и здесь у нас общее мнение", — сказала Меркель, обращаясь к залу.
6541007
Обсудить 2
Северный поток-2Ангела МеркельГерманияЭкономика
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
РИА
Новости
Президент США Дональд Трамп
В США призывают к путчу, чтобы спасти страну от Путина
Президент Украины Владимир Зеленский
Команда Зеленского готовит стратегию "возвращения Крыма"
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на саммите Европейского совета в Брюсселе
Немецкие бизнесмены заявили об утрате доверия к правительству Меркель
Лента
новостей
Вертолеты ВКС РФ в Крыму. Архивное фото
Вертолеты ВКС в Крыму включают станции РЭБ из-за угрозы провокаций ВСУ
Статуя Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ в Москве
Верховный суд признал запрет полицейским отдыхать за границей законным
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии
Nord Stream 2 AG уложила около 57% "Северного потока — 2"
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
В МИД России прокомментировали слова Помпео о расследовании крушения MH17
Представители националистических организаций сбивают надпись под бюстом маршала Георгия Жукова в Харькове возле Дворца спорта
Зеленский прокомментировал снос бюста Жукова в Харькове
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МИД Украины прокомментировал возможное возвращение России в ПАСЕ
Иверский монастырь на горе Афон
Афон начал требовать от паломников с Украины справки о принадлежности к УПЦ
Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Зеленский рассказал о новых решениях по Донбассу
Запуск новейшей ракеты Авангард, смоделированный с помощью компьютерной графики
СМИ рассказали о слабости ПРО США перед российским "Авангардом"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30В Петербурге загорелись склады со стройматериалами
06:26На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
06:12Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
06:09Ходатайство об аресте экс-главы новосибирского медцентра вернули следствию
06:02Эксперты рассказали, в какой из летних месяцев путешествовать дешевле всего
05:59В Сеуле обеспокоены признаками холодной войны в Северо-Восточной Азии
05:58В работе Twitter произошел сбой
05:47Мадуро перевел совет по обороне и безопасности на постоянный режим работы
05:43В Приморье перенесли заседание по делу в отношении компании-отловщика белух
05:28США заявили о "небезопасном" перехвате самолета-разведчика российским Су-35
05:14Задержанный в Японии россиянин вскоре встретится с сотрудниками посольства
05:04Российские врачи осмотрели сирийских детей, нуждающихся в протезировании
04:51Захарова оценила стратегию Зеленского по "возвращению Крыма"
04:36Гидрографы ТОФ проверят свыше двух тысяч маяков и навигационных знаков
04:31Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Киев может потерять Донбасс
04:23Южнокорейский депутат заявил о важности улучшения отношений России и США
04:20Эксперты выявили изменение спроса на водонагреватели в России
04:14В Южной Корее сочли укрепление альянса с США и Японией нежелательным
04:11Адвокат штаба Трампа подал в суд на демократов за иск о "сговоре с Россией"
04:07Южная Корея выразила интерес к трехстороннему сотрудничеству в ДФО
Лента новостейМолния