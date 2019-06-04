Россия в 2018 году поставила в Индию 80 комплектов переносных ЗРК

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия в 2018 году поставила в Индию 80 комплектов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), сообщается в отчете России в Регистре обычных вооружений ООН.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму 1,5 миллиарда долларов c переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".

Согласно данным регистра, Индия в 2018 году получила 80 Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS), что в переводе означает переносные зенитно-ракетные комплексы. Помимо Индии, партию из 264 ПЗРК в 2018 году получил Бахрейн. Контракт с этой страной на поставку переносных средств ПВО был заключен в 2017 году.