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РИА Новости

Россия в 2018 году поставила в Индию 80 комплектов переносных ЗРК

Вчера, 11:36
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия в 2018 году поставила в Индию 80 комплектов переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), сообщается в отчете России в Регистре обычных вооружений ООН.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму 1,5 миллиарда долларов c переносным зенитно-ракетным комплексом "Игла".
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Согласно данным регистра, Индия в 2018 году получила 80 Man-Portable Air-Defence Systems (MANPADS), что в переводе означает переносные зенитно-ракетные комплексы. Помимо Индии, партию из 264 ПЗРК в 2018 году получил Бахрейн. Контракт с этой страной на поставку переносных средств ПВО был заключен в 2017 году.
Кроме того, в отчете приводятся данные по поставкам ракет и пусковых установок в Китай (72 штуки) и Индию (1250 штук), а также информация о поставках боевых вертолетов в Таиланд (2), Пакистан (4), Нигерию (2), Казахстан (4).
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