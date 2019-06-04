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РИА Новости

Эксперт оценил результаты проверки чая на кишечную палочку

Вчера, 11:36
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия в разговоре с RT прокомментировал результаты исследования Роскачества, специалисты которого нашли в популярных листовых и пакетированных чаях бактерии кишечной палочки.
По словам эксперта, при заваривании чая горячей водой бактерии уничтожаются, следовательно, не могут нанести вреда здоровью.
"Кишечная палочка никогда не контролировалась и, надеюсь, не будет контролироваться в чаях".
Рамаз Чантурия
При этом Чантурия отметил богатый выбор чая, представленного на прилавках российских магазинов, назвав его "одним из лучших в мире".
Ранее эксперты проверили 48 листовых и пакетированных чаев 35 марок. Согласно исследованию, в 11 образцах содержатся группы бактерий кишечной палочки.
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